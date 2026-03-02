Gustavo Damián González: ‘Milei regresa a su esencia tras dejar el traje de presidente’

La reciente intervención de Javier Milei en el Congreso ha generado un intenso debate sobre su enfoque confrontativo y la ambiciosa propuesta de reforma del Estado. Gustavo Damián González, analista político, desentraña las claves de este momento crucial para la política argentina.

En una charla exclusiva con Canal E, el analista político Gustavo Damián González reflexionó sobre la apertura de sesiones de Javier Milei, subrayando que el Presidente optó por la confrontación y dejó entrever una importante reforma estructural en su agenda.

Milei: Regreso a sus Raíces

Para González, el discurso de Milei fue revelador: “Ayer, el presidente se desprendió del rol institucional y volvió a ser el Milei de su esencia”. En su intervención, Milei utilizó un tono que recordaba sus campañas, destacándose por sus ataques a la oposición y encontrando momentos para viralizar sus mensajes en redes sociales. “Parece que parte de su discurso fue diseñado para replicarse en plataformas digitales”, apuntó el analista al describir el ambiente polarizado de la Asamblea Legislativa.

La Propuesta de una Reforma Integral

A pesar del tono agresivo, González destacó un hecho crucial: el anuncio del envío de 90 proyectos de ley como parte de un paquete integral. “Esto sugiere un periodo donde se busca implementar una reforma del Estado”, afirmó, enfatizando que estas no son iniciativas aisladas, sino un esquema que recuerda a las leyes omnibus del pasado. Señaló que, aunque Milei nombró a ciertos funcionarios, evitó mencionar a aliados clave como el PRO o la UCR, lo que revela un enfoque calculado.

El Escenario Político: Oposición Débil

Frente al nuevo año legislativo, González pintó un panorama favorable para el oficialismo. “Si la dinámica se mantiene, Milei no enfrentará obstáculos significativos para aprobar sus proyectos”, señaló, considerando el apoyo de sus aliados, incluyendo gobernadores. No obstante, subrayó la naturaleza volátil de la política argentina: “Lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo”.

Con un liderazgo firme y agenda propia, el oficialismo se presenta en una posición privilegiada. “Hoy, Milei se siente vencedor, con un presidente que define la agenda, frente a una oposición sin liderazgo ni plan”, concluyó González. En este contexto, no solo se prevé un avance legislativo, sino también posibles aspiraciones hacia la reelección, aunque con un recordatorio: la estabilidad en Argentina nunca está garantizada.