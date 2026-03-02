Nuevo aumento del peaje en Córdoba: 1,6% a partir del 6 de marzo

A partir del 6 de marzo, los conductores que transiten por la Red de Accesos a Córdoba enfrentarán un incremento en las tarifas de peaje. Esta decisión, tomada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, responde a la solicitud de actualización presentada por Caminos de las Sierras.

El ajuste, que será del **1,6%**, se basa en el **Coeficiente de Variación de Costos** correspondiente al período de **octubre 2024 a diciembre 2025**. Es importante destacar que esta modificación afectará únicamente a los usuarios del sistema de **Telepeaje**, mientras que las tarifas para el pago manual en cabina se mantendrán sin cambios.

Lugares Afectados por el Aumento

Los nuevos precios se aplicarán en los peajes de las siguientes rutas: **Ruta 20, Ruta 5, Ruta 36, Autopista Pilar Córdoba, Ruta 19, Ruta E 53, Ruta 9 Norte, Ruta 9 Sur, Ruta 38, Ruta E 55**, y **Segundo Anillo de Circunvalación**.

Costos Actualizados de Peaje

Para los usuarios de la **Categoría 1**, que abarca motocicletas, el costo será de **0 pesos de lunes a viernes** y **800 pesos** en sábados, domingos y feriados.

Los automóviles, correspondientes a la **Categoría 2**, verán un ajuste, siendo la tarifa básica de **1.731,09 pesos**, mientras que el pago manual en cabina ascenderá a **3.000 pesos**.

En la **Categoría 3**, que incluye vehículos de dos ejes con ruedas duales, la tarifa será de **3.462,18 pesos** y **6.000 pesos** para el pago manual. Este mismo esquema se aplicará a la **Categoría 4**, que comprende vehículos de tres o cuatro ejes sin ruedas duales.

Para la **Categoría 5**, que involucra vehículos con tres o cuatro ejes y altura mayor a 2,10 metros, la tarifa básica será de **5.193,27 pesos**, mientras que el pago manual costará **15.000 pesos**. En la **Categoría 6**, los vehículos de cinco o seis ejes tendrán un costo de **6.924,36 pesos**, y un costo de **20.000 pesos** para el pago manual.

Finalmente, la **Categoría 7**, que incluye vehículos con más de seis ejes, tendrá una tarifa básica de **8.655,45 pesos** y un pago manual de **25.000 pesos**.

Descuentos para Usuarios de Telepeaje

Los usuarios registrados en el sistema de **Telepeaje** podrán disfrutar de descuentos en función de las pasadas mensuales. Por ejemplo, entre **1 y 10 pasadas**, el costo será de **1.644,54 pesos**, lo que representa un **5% de descuento**.

Si realizan de **11 a 30 pasadas**, el precio será de **1.557,98 pesos** con un **10% de descuento**. Aquellos que transiten entre **31 y 50 veces** verán el costo disminuir a **1.384,57 pesos**, que equivale a un **20% de bonificación**.

Para las **pasadas entre 51 y 80**, el peaje costará **1.211,76 pesos**, disfrutando de una **rebaja del 30%**. A partir de la **81ª pasada**, el peaje será totalmente gratuito para los automovilistas que permanezcan registrados en el sistema.