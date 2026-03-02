Redescubren obra de Rembrandt perdida por 65 años: un nuevo enfoque en la historia bíblica

Redescubrimiento Asombroso: La Obra Maestra Perdida de Rembrandt Regresa al Rijksmuseum

Una pintura de Rembrandt que había sido olvidada durante décadas ha sido recientemente autenticada y está lista para volver a deslumbrar en el Rijksmuseum.

El icónico "La Visión de Zacarías en el Templo", creada en 1633, resurge después de haber sido excluida de la lista del maestro holandés en 1960 y desaparecida tras ser adquirida por un coleccionista privado.

La obra, que representa una escena trascendental de la Biblia, fue redescubierta cuando sus propietarios decidieron llevarla al Rijksmuseum para su evaluación. Este proceso de análisis se extendió por dos años y culminó en un emocionante hallazgo.

Una Historia de Desapariciones y Regresos

Excluida de su catálogo hace más de 60 años, «La Visión de Zacarías» había quedado en el olvido. Sin embargo, todo cambió cuando sus actuales dueños se acercaron al museo en busca de información. Taco Dibbits, director del Rijksmuseum, se mostró impresionado al ver la pieza restaurada: «Su poder es impresionante».

Autenticación Tras Un Exhaustivo Análisis

El museo recibió numerosos correos electrónicos de personas que deseaban obtener información sobre obras artísticas, pero este caso fue único. La autenticidad de la pintura se confirmó mediante un meticuloso estudio de sus materiales, la técnica pictórica y el estilo, que corresponde con el de la producción inicial de Rembrandt.

Una Obra que Abre Nuevas Perspectivas

Los expertos afirmaron que la firma y el panel de madera de la pintura son coherentes con el período en el que fue creada. Dibbits destacó que «esta obra presenta una calidad excepcional», señalando que Rembrandt, a pesar de su prolífica producción, había puesto un esfuerzo especial en esta pintura.

Una Innovadora Representación de una Escena Clave

Rembrandt, a la edad de 27 años, eligió un momento único para plasmar la escena bíblica donde el arcángel Gabriel revela al sumo sacerdote Zacarías que él y su esposa tendrán al futuro Juan Bautista. En una audaz toma de decisiones artísticas, el maestro optó por sugerir sin mostrar explícitamente la figura de Gabriel, rompiendo con las tradiciones de la representación convencional.

Pronto en Exhibición

El Rijksmuseum está emocionado de presentar «La Visión de Zacarías en el Templo» al público a partir del 4 de marzo. No solo marca el regreso de una obra maestra al espacio artístico, sino que también reafirma la relevancia de Rembrandt en la historia del arte.