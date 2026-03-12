Jason Statham mezcla acción y ternura en ‘El guardián’

En su nueva película, Jason Statham explora matices de su personaje más allá de la acción pura, entregando una interpretación que combina fuerza con vulnerabilidad.

En «El guardián: Último refugio», Statham no solo se lanza a las agitadas aguas del mar Escocés para rescatar a una joven, sino que también ofrece un vistazo a un lado más humano de su personaje. Esta transformación podría brindarle aún más seguidores a su ya impresionante base de 44 millones en Instagram.

Un nuevo rostro para un héroe de acción

Conocido por su estilo directo y contundente en películas icónicas como «Los indestructibles» y «Taxi», Statham interpreta a Mason, un exsoldado de las Fuerzas Especiales que ha elegido el aislamiento en una isla con solo su perro como compañía. La vida solitaria de Mason se ve interrumpida cuando realiza un arriesgado rescate, un gesto que vislumbra su capacidad de cuidado y ternura.

Relaciones inesperadas

La historia se complica cuando Mason, quien se aferra a su mundo gris, entabla una relación con Jessie, interpretada por Bodhi Rae Breathnach. A pesar de su carácter inicialmente rudo, el instinto protector de Mason emerge cuando Jessie se encuentra en peligro, forzándolo a dejar su refugio para buscar ayuda.

Enfrentamientos y giros de trama

Las tensiones aumentan con la aparición de un antagonista inesperado, interpretado por Bill Nighy, que pone en jaque la nueva vida de Mason. La trama se desarrolla con persecuciones trepidantes, explosiones y enfrentamientos que mantienen la esencia del cine de acción, pero también introducen una narrativa emocional a través de la conexión de Mason con Jessie.

Un toque de emoción en la acción

A pesar de las secuencias de combate y los efectos visuales, es la evolución del personaje de Statham lo que realmente resalta. Su actuación se enriquece al incorporar un matiz de amabilidad y vulnerabilidad, elementos poco comunes en su repertorio habitual.

¿Qué esperar de «El guardián: Último refugio»?

Bajo la dirección de Ric Roman Waugh, la película logra equilibrar la acción frenética con un toque de humanidad que invita al espectador a conectar con los personajes. «El guardián: Último refugio» promete ser no solo un thriller emocionante, sino también un relato de redención y afecto en situaciones desesperadas.

Detalles de la película

Género: Thriller / Acción

Producción: Estados Unidos, 2026

Título original: «Shelter»

Duración: 107 minutos, SAM 13 R

Director: Ric Roman Waugh

Elenco: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Bryan Vigier

Estreno en salas: Cinemark Palermo, Abasto y Unicenter, Cinépolis Houssay, Showcase Belgrano, Norcenter y Rosario.