Este jueves, el INDEC revela la inflación de febrero de 2026

Título: La Inflación de Febrero 2026: Desafíos y Expectativas para el Gobierno de Javier Milei

Bajada: Este jueves, el INDEC revelará la inflación de febrero en un contexto complicado, donde la presión de tarifas y alimentos se enfrenta a la necesidad del gobierno de demostrar avances en la desinflación.

La aguardada publicación del índice de inflación de febrero de 2026 se dará a conocer este jueves 12 de marzo a las 16 horas. Este dato representa un reto crucial para el Gobierno de Javier Milei, que busca comunicar la eficacia de sus políticas económicas en medio de un panorama incierto. Mientras el deseo es mostrar que el proceso de desinflación avanza, enfrentar un piso del 3% en la inflación mensual resulta cada vez más complicado debido al aumento de tarifas, servicios y alimentos que presionan al alza.

Expectativas de Inflación y Desafíos Inminentes

Inicialmente, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una inflación de febrero del 2,7%, aumentando 0,6 puntos respecto a la estimación previa. Esta cifra sugiere que las consultoras han ajustado sus proyecciones al alza, anticipando una inflación anual del 26,1% para 2026, significativamente por encima del objetivo gubernamental de reducir el índice mensual a niveles cercanos al 1% para fin de año.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires

Desde la Ciudad de Buenos Aires, los datos ofrecieron una perspectiva algo más alentadora, con un IPC de 2,6% para febrero, inferior al 3,1% registrado en enero. Sin embargo, la variación interanual alcanzó un alarmante 32,4%.

Composición del Índice de Precios

La desaceleración observada en el IPC no se debe a un alivio generalizado, sino a una mezcla inestable. Elementos como vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentaron 5,9%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 2,9%. Particularmente, el aumento en carnes y derivados alcanzó un 7,3% en el último mes.

La Situación Global y su Impacto Local

El escenario internacional ha comenzado a complicarse justo en un momento crítico para el Gobierno. La guerra en Medio Oriente ha elevado los precios de la energía, con el barril de petróleo Brent tocando nuevamente los USD 100. Este fenómeno es considerado por la Agencia Internacional de Energía como una de las mayores disrupciones en la oferta petrolera en la historia.

La Respuesta del Gobierno ante el Aumento de Precios

El oficialismo mantiene la esperanza de que la inflación de febrero refleje una mejora en comparación con enero. Luis Caputo, figura clave del Ministerio de Economía, aseguró que con una política de disciplina fiscal y monetaria, es posible vislumbrar un panorama donde la inflación mensual inicie con un 0 este año.

Preocupaciones a Futuro

Pese a los esfuerzos, la incertidumbre persiste. Un posible aumento sostenido en el precio del crudo podría traducirse en mayores costos logísticos y presión en los precios regulados, afectando gravemente a la economía local. Horacio Marín, presidente de YPF, aseguró que probablemente los incrementos en combustibles no serán inmediatos, pero la situación podría cambiar rápidamente.

Mirando Hacia Adelante

El dato de inflación de febrero puede ser determinante para evaluar no solo el presente, sino la capacidad del país para resistir shocks financieros globales. Un resultado que supere el 3% podría generar un nuevo ciclo de preocupación en los mercados, poniendo de manifiesto la inestabilidad de la economía en tiempos de crisis internacional.