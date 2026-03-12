Petóleo supera los $100 y mercados caen: La crisis de Ormuz se intensifica por la guerra

La tensión en el Medio Oriente ya no es solo un hecho local; ha desencadenado un impacto significativo en la economía global, alterando los mercados financieros y provocando una fuerte subida en los precios del petróleo.

El estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético, se ha visto prácticamente paralizado a raíz de ataques iraníes a instalaciones marítimas y energéticas. Como consecuencia, el precio del petróleo ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, arrastrando consigo las principales bolsas del mundo a la baja. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha catalogado esta crisis como “la mayor perturbación del suministro de petróleo en la historia”.

Intervención Sin Precedentes de Reservas Estratégicas

Ante la magnitud del problema, los países miembros de la AIE han decidido liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la acción coordinada más importante llevada a cabo por este organismo. Sin embargo, el mercado ha reaccionado con escepticismo, ya que esta liberación no ha podido mitigar el temor a una disrupción prolongada en el tránsito de crudo por Ormuz, una ruta que representa cerca del 20% del petróleo mundial.

El Efecto Inmediato en el Mercado Petrolero

El Brent, referencia internacional del petróleo, alcanzó un pico de 101,59 dólares por barril antes de estabilizarse alrededor de 97 dólares. Por su parte, el WTI estadounidense registró un aumento de cerca del 5%, posicionándose en torno a los 91,6 dólares. Estas alzas se han producido en el contexto de nuevos ataques iraníes sobre infraestructuras clave en el Golfo, generando inquietud sobre la seguridad del suministro energético.

El Impacto Económico y Financiero

Los analistas advierten que la crisis petrolera ya no se considera un simple aumento transitorio, sino que se prevé que los precios elevados se mantengan durante un período prolongado. Esto podría incrementar el impacto inflacionario sobre la economía global. Las bolsas europeas y asiáticas han experimentado pérdidas, mientras que el dólar se fortalece como refugio. Los sectores más afectados son aquellos donde el costo energético tiene un peso significativo, como el transporte y las aerolíneas.

Afectación Real en el Transporte Aéreo

La crisis ya se está reflejando en el transporte aéreo: Air New Zealand ha anunciado la cancelación de 1.100 vuelos en los próximos meses debido a los costos elevados del combustible. Cathay Pacific también ha impuesto recargos significativos en el precio del jet fuel, evidenciando cómo el choque energético se traduce rápidamente en mayores tarifas al consumidor.

Una Guerra con Efectos Globales

Además, recientes explosiones en Dubái, incendios en depósitos de combustible en Omán, y ataques a petroleros en Irak subrayan la escalada del conflicto. La AIE advierte que el bloqueo de Ormuz altera no solo el precio del petróleo, sino que repercute en toda la cadena de suministro global de energía, afectando el tránsito de 20 millones de barriles diarios y una porción significativa del gas natural licuado exportado desde el Golfo.

La situación actual está marcada por la incertidumbre, con efectos que pueden sentirse lejos del territorio en conflicto. La guerra en Ormuz ha evolucionado desde una mera noticia militar hacia un factor determinante en la economía internacional, afectando desde los costos de transporte hasta las políticas de los bancos centrales.

Fuente: AFP, con datos de mercado de Reuters y de la Agencia Internacional de Energía.