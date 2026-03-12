Verano en Repaso: Las Competencias Más Sorprendentes

El Verano en Argentina: Competencias Inusuales que Marcan Tendencia

Este verano, Argentina se convierte en el escenario de fascinantes competencias que van más allá de los deportes tradicionales, sorprendiendo a los locales y turistas por igual.

El Campeonato de Sapito: Una Nueva Tradición en Bariloche

El 14 de febrero, Bariloche fue testigo de un evento único: el primer Campeonato de Sapito, un juego que evoca la infancia y los días junto al lago. Más de 70 competidores desafiaron la suerte lanzando piedras que rebotaban sobre las aguas, en un torneo que introdujo categorías profesional y amateur, con la participación del británico Phill Bloxham, conocido por su récord de 150 metros en esta disciplina.

Organizado por Cerveza Patagonia, el torneo atrajo a un número sorprendente de participantes y generó una intensa competencia. En la categoría amateur, los finalistas lograron hasta 17 rebotes, y el inesperado ganador se adueñó de un premio que incluía una estadía en OVO Patagonia Chaltén, transformando una actividad recreativa en un evento formal con jurado y reglamento.

Fiesta de la Esquila: Celebrando una Tradición Patagónica

En el corazón de Chubut, la Fiesta de la Esquila es otro evento emblemático del verano. Desde 1984, este festival honra el arte de esquilar, evaluando la habilidad de los participantes bajo criterios de rapidez y calidad en el proceso de esquila, todo enmarcado en el programa PROLANA. Tanto los hombres como las mujeres compiten en un ambiente donde la tradición y el talento se entrelazan.

Con 39 ediciones a lo largo de los años, esta fiesta se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario patagónico, promoviendo la inclusión y la participación de una creciente cantidad de mujeres en el ámbito del hilado y tejido artesanal.

Mar del Plata: La Maratón de Mozos y Camareras

Mientras tanto, en Mar del Plata, la Maratón de Mozos y Camareras se ha mantenido como un clásico del verano. Este evento anual reúne a más de 600 profesionales del sector hotelero y gastronómico, quienes deben completar una carrera con bandejas en mano, todo sin permitir que se caigan las copas. La competencia atraviesa la hermosa costa marplatense, convirtiéndose en un espectáculo vibrante para los asistentes, con música y entretenimiento durante el recorrido.

Creatividad en las Playas Bonaerenses: Concurso de Castillos de Arena

Las playas bonaerenses también albergan el Concurso Nacional de Figuras y Castillos de Arena, donde familias y amigos compiten en la creación de impresionantes esculturas de arena. Este evento, que se desarrolla desde diciembre hasta marzo en diversas localidades, fomenta la creatividad y la colaboración entre los participantes, todo evaluado bajo estrictos criterios de originalidad y cuidado del medio ambiente.

El Festival del Cuarzo: Entre Madera y Tradición en Córdoba

En Córdoba, el Festival Provincial del Cuarzo celebra la destreza de los hacheros, un homenaje a los madereros que forjaron la identidad de la región. Este año, la competencia tuvo lugar el 14 de febrero y consistió en atravesar troncos de quebracho en el menor tiempo posible, destacando la habilidad, la técnica y la preparación de los participantes, tanto hombres como mujeres, en un evento que atrae multitudes cada año.

La Quema de Muñecos: Un Ritual en La Plata

Finalmente, en La Plata, la Quema de Muñecos de Fin de Año se erige como una de las tradiciones más queridas, donde gigantescas figuras de papel maché que representan iconos culturales y personajes virales cobran vida para ser consumidas por el fuego a medianoche. Este evento, arraigado en las costumbres locales, combina arte, comunidad y un toque de humor en un espectáculo que simboliza el cierre del año.