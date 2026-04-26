Javier Faroni bajo la lupa: Investigaciones por compras inmobiliarias de USD 11,7 millones en Miami

El empresario y productor teatral Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette, están en el centro de la polémica tras unas revelaciones que vinculan grandes sumas de dinero a la compra de propiedades lujosas en Miami. La investigación judicial se intensifica.

Según un informe periodístico, Faroni y Gillette habrían invertido 11,74 millones de dólares en al menos cuatro propiedades de lujo en Florida entre 2021 y 2025. Esta maniobra, aparentemente ejecutada a través de una red de empresas de escasa actividad comercial, busca ocultar la titularidad y el origen de los fondos involucrados.

Las Transacciones Inmobiliarias

La investigación, publicada por Clarín, señala que las adquisiciones fueron realizadas mediante compañías constituidas justo antes de cada operación inmobiliaria. Este método, que incluyó pagos en efectivo y la ausencia de financiamiento bancario, busca mantener en secreto la identidad de los dueños.

Detalles de las Compras

Entre las propiedades adquiridas se encuentra una unidad en Sunny Isles Beach, adquirida por 3,3 millones de dólares a través de Xilux Corp, creada semanas antes de la compra. Asimismo, se registró una compra en el complejo Acqualina por 6,99 millones de dólares, gestionada por Xulix II Corp, y otras inversiones menores que suman los 11,74 millones de dólares.

Vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino

La empresa de Faroni, TourProdEnter LLC, fue reconocida como agente comercial internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un contrato de diciembre de 2021. Esto le otorgó comisiones del 30% sobre ingresos y un 10% adicional por servicios logísticos, con un alcance hasta 2026.

Intervenciones Judiciales

La Justicia ha dispuesto medidas cautelares, como la suspensión del secreto fiscal y bancario de Faroni y Gillette. Además, se han enviado solicitudes de información a las autoridades estadounidenses para determinar las contraprestaciones de las comisiones exorbitantes.

Observaciones Adicionales

El informe también detalla cómo TourProdEnter LLC adquirió en agosto de 2023 un avión de lujo Gulfstream G400 por aproximadamente 6 millones de dólares. La aeronave, registrada en San Marino, ha sido utilizada por figuras claves de la AFA, incluyendo a Claudio «Chiqui» Tapia y a Pablo Toviggino.

Flujo de Fondos en el Negocio del Fútbol

Se estima que TourProdEnter LLC gestionó cerca de 400 millones de dólares provenientes del negocio del fútbol internacional, que luego se habrían canalizado hacia nuevas sociedades en EE.UU. Estas entidades parecen haber sido utilizadas principalmente para la adquisición de activos inmobiliarios.