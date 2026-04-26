¿Por qué la miniserie de Ronaldinho carece de su audacia en el fútbol?

Descubre la fascinante trayectoria del ícono brasileño a través de una miniserie que retrata su vida y su pasión por el deporte.

«Soy un tipo feliz, realizado, que ama estar con su familia. Yo fui muy feliz jugando y la gente disfrutó al verme jugar. Solo le agradezco a Dios,”

Un Viaje a Través de su Historia

La miniserie, compuesta por tres episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, inicia con Ronaldinho recorriendo un emotivo museo creado por su madre y hermana, lleno de trofeos y recuerdos de su carrera.

Desde Porto Alegre al Estrellato

A lo largo de los episodios, la serie narra la historia del prodigioso jugador, desde sus inicios en el fútbol de salón y playa en Porto Alegre, hasta su consagración como campeón mundial, pasando por su paso por clubes europeos y su victoria en la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en 2013.

Un Estilo Documental que Captura Esencias

Bajo la dirección de Luis Ara, la serie emplea un formato documental tradicional, con entrevistas en plano medio a Ronaldinho, su hermano, ex compañeros, técnicos y periodistas deportivos, que conforman el hilo conductor del relato.

Voces que Resuenan

Los testimonios de figuras como Lionel Messi, Neymar, Carles Puyol y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se entrelazan con archivos visuales que destacan su talento en el campo así como su espíritu vital. Laporta señala: “No solo éramos los mejores, sino que con él éramos queridos.”

Agujeros en la Narrativa

Sin embargo, la serie pierde algo de fuerza al abordar las etapas más complejas de la vida de Ronaldinho. Sus actitudes como trasnochador y un incidente en Paraguay con documentos falsos son apenas mencionados, sin una exploración profunda. Ante preguntas sobre su vida nocturna, Ronaldinho responde con una sonrisa: “De eso no voy a hablar.”

Una Mirada Indulgente

Aunque no busca el drama ni cae en el sensacionalismo, la serie parece excesivamente indulgente, omitiendo tensiones y construyendo una imagen donde la vida del futbolista transcurre sin conflictos, como si su talento garantizara un camino sin obstáculos.

El Impacto de un Genio

Ronaldinho, considerado uno de los jugadores más talentosos de la historia, dejó un legado inigualable. En un episodio, Messi dice: “Él fue más importante para mi carrera que yo para la suya.” Sin embargo, la fascinante carrera de Ronaldinho merece un análisis más profundo que el que ofrece esta biografía, una mirada que capture el atrevimiento que él desplegaba en cada jugada.

Detalles de la Producción

Documental Protagonistas: Ronaldinho y Roberto de Assis Moreira

Creador: Luis Ara

Emisión: Netflix, tres episodios de 50 minutos.