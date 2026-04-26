Todas las exigencias del mundo: ¡Ya en Córdoba!

La reconocida autora y docente presenta una obra que invita a replantear las expectativas sociales y la presión de ser exitosas en todos los aspectos de la vida.

La agenda de la mujer actual se asemeja a un intrincado laberinto de expectativas insatisfechas. En medio de este panorama, Florencia Sichel llega a Córdoba con una propuesta que busca ser un espacio de reflexión y conexión colectiva.

Rompiendo Cadenas: La Crítica a la Happycracia

El corazón de la obra de Sichel se enfrenta al concepto de Happycracia, acuñado por el psicólogo Edgar Cabanas y la socióloga Eva Illouz. Este término denuncia cómo la industria de la felicidad nos ha hecho creer que nuestro bienestar depende únicamente de nuestro esfuerzo personal.

La autora se cuestiona: “¿Qué sucede si decidimos renunciar a la idea de tener que hacerlo todo?”. En su enfoque, la rendición no implica una derrota, sino una liberación de la carga del éxito absoluto.

Un Espectáculo que Transforma la Filosofía en Supervivencia

El espectáculo de Sichel invita a repensar la filosofía como una herramienta esencial para enfrentar el estrés de la vida moderna, donde la búsqueda del éxito es constante y agotadora. A través de su discurso, busca desmantelar la creencia de que el fracaso en cumplir con todas las expectativas es un fallo personal.

Florencia Sichel: Una Voz Poderosa en el Panorama Cultural

Reconocida por su labor pedagógica y su newsletter ‘Harta(s)’, Sichel cuenta con una voz única en el actual panorama cultural argentino. Su reciente obra ‘El filo del amor’ (Planeta, 2024) invita a reflexionar sobre las relaciones humanas y la soledad en el contexto del siglo XXI.

Detalles del Evento

La presentación se llevará a cabo el 9 de mayo a las 20:00 en Rosario de Santa Fe 272. Las entradas están disponibles a través de atrapalo.com desde $27.000.