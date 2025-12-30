Javier Faroni: El Empresario Teatral y Amigo del ‘Chiqui’ Tapia

La trayectoria de Javier Fornari, un ícono del ámbito teatral argentino, se ve inmersa en un inesperado escándalo debido a su relación con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quien enfrenta serias acusaciones.

Un destacado productor teatral con más de 30 años de experiencia en las tablas de Mar del Plata y Corrientes, Javier Fornari ha creado un legado artístico que incluye la producción simultánea de hasta diez obras. Sin embargo, su reciente notoriedad está ligada a su conexión con Tapia, quien actualmente es objeto de múltiples denuncias relacionadas con su gestión en la asociación de fútbol.

Desde Córdoba hacia el Escenario

Nacido en Córdoba y criado en Mar del Plata, Fornari encontró su pasión por el teatro a una edad temprana. A los 11 años, se cruzó con el célebre Carlos «Carlín» Calvo, lo que lo llevó a conocer el mundo detrás de escena. Su carrera despegó en los años 90 cuando produjo su primera obra, marcando el inicio de una exitosa trayectoria.

Un Homenaje Emotivo

En 2020, tras el fallecimiento de Calvo, Fornari le rindió homenaje en las redes sociales, recordando el invaluable impacto que tuvo en su vida y carrera. “Fuiste todo lo importante en mi vida… me enseñaste de chico a ser quien soy”, compartió, reflejando su profunda gratitud hacia su mentor.

De las Artes a la Política

Su incursión en la política llegó en 2015 al asumir como diputado provincial del Frente Renovador. Aunque su candidatura a intendente no prosperó, su trabajo fue reconocido con la presidencia de Aerolíneas Argentinas, donde coordinó repatriaciones durante la pandemia, lo que le permitió fortalecer su vínculo con Tapia.

Controversias y Aclaraciones

En medio de la creciente controversia que rodea a la AFA, Fornari hizo un descargo sobre las acusaciones que vinculan a su empresa, TourProdEnter, con supuestas prácticas ilegales. Esta firma, registrada en Miami por su esposa, actúa como agente comercial exclusivo para la selección argentina en asuntos logísticos y de imagen a nivel internacional.

Defensa de TourProdEnter

Fornari defendió la transparencia de su empresa, afirmando que no existen cargos en su contra ni irregularidades en su operación. “TourProdEnter cumple con todos los requisitos legales y es totalmente autónoma en la administración de sus fondos”, aseguró.

Un Productor Resiliente en el Escenario Nacional

A medida que las acusaciones continúan, Fornari se mantiene firme en su postura, buscando separar su trayectoria artística de las controversias políticas que lo rodean. Su legado en el teatro argentino sigue siendo indiscutible, mientras navega por estos tiempos inciertos.