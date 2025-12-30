El mercado se mantiene cauteloso ante la inocencia fiscal: ‘No habrá un aluvión de dólares pronto’

La reciente aprobación de la ley de inocencia fiscal ha encendido el debate sobre el destino de los dólares que permanecen fuera del sistema bancario argentino. Aunque muchos expertos ven esta iniciativa como un paso positivo, el camino hacia una reintegración masiva de divisas parece aún lleno de obstáculos.

La aprobación de la ley de inocencia fiscal ha suscitado interrogantes sobre la posibilidad de que los dólares guardados fuera del sistema financiero regresen a la banca formal. Andrés Reschini, asesor de F2 Soluciones Financieras, afirmó que, aunque la medida es un avance importante, no es suficiente para esperar un flujo inmediato de divisas. En una charla con Canal E, destacó que el ahorro está condicionado por la cautela de los ciudadanos y las circunstancias políticas actuales.

Un Avance con Precauciones: Limitaciones y Expectativas

Reschini resaltó que, a pesar de que la ley busca integrar a quienes se vieron obligados a recurrir a la informalidad debido a restricciones previas, no abarca a todos los segmentos, como monotributistas o grandes empresas. Esto crea un clima de incertidumbre que podría afectar el impacto positivo que se espera de esta medida. «No esperaría un aluvión de dólares de inmediato», sostuvo.

Perspectivas a Mediano Plazo: Confianza como Clave

Según Reschini, la reintegración de estos fondos al mercado depende de la confianza de los inversores y del clima político. Si los ciudadanos perciben un riesgo en el futuro electoral, es probable que adopten una postura defensiva. «La situación es más complicada de lo que algunos piensan», advirtió.

Desafíos en el Horizonte: Deuda y Mercado

El foco financiero también está sobre el próximo compromiso de deuda del 9 de enero. Reschini mencionó que podría ser necesario buscar fuentes adicionales para cubrir este pago y que el mercado muestra señales de cautela respecto a nuevas inversiones. A pesar de que la reciente colocación de deuda ha abierto puertas, el apetito del mercado no es ilimitado.

Intervención en el Mercado Cambiario: Una Etapa de Transición

En el ámbito cambiario, el panorama es de incertidumbre. Aunque el Gobierno ha logrado estabilizar el tipo de cambio, hay un cambio evidente hacia ventas netas, lo que indica una intervención activa. Sin embargo, esto no sugiere que se producirán saltos bruscos en el corto plazo, ya que se trata de un período de ajuste.

Acumulación de Reservas: La Meta del Gobierno

A medida que se implementan estas nuevas medidas, la expectativa no solo se centra en la reintegración de capitales, sino también en si el Gobierno podrá cumplir sus metas de acumulación de reservas. Reschini enfatizó que esto dependerá del contexto político y de la necesidad de reformas que generen confianza en los inversores.