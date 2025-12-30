Octopus Energy Valora su Spin-off Kraken en $8.65 mil millones y Anuncia Venta de Participación

Octopus Energy dio un paso significativo al vender parte de su división de software, Kraken, valorándola en $8.65 mil millones. Esta jugada podría allanar el camino hacia una futura salida a bolsa, consolidando aún más su posición en el mercado energético.

La innovadora tecnología de Kraken, que facilita la gestión de la facturación, los medidores inteligentes y la carga de vehículos eléctricos, ha sido fundamental para el éxito de Octopus, permitiendo un uso más eficiente de la energía renovable.

Inversores de renombre se suman a la causa

Recientemente, se unieron nuevos inversores, como Fidelity International y el Ontario Teachers’ Pension Plan Board, quienes adquirieron una participación de $1 mil millones en el negocio, dejando a Octopus con un 13.7% de participación. Esta transacción sigue el anuncio de la compañía en septiembre sobre la intención de escindir Kraken como una entidad independiente.

Declaraciones del fundador de Octopus Energy

Greg Jackson, fundador de Octopus, afirmó: “Kraken es insuperable en tecnología, capacidad y escala. Como empresa independiente apoyada por inversores de clase mundial, podrá crecer aún más rápido y convertirse en una verdadera historia de éxito del Reino Unido.”

Octopus: Líder del mercado energético británico

Con la conquista del título de mayor proveedor de energía del Reino Unido, Octopus ha desbancado a British Gas, el que había mantenido el liderazgo durante casi cuatro décadas. Desde su fundación en 2015, gracias a iniciativas gubernamentales que promovieron la competencia en el sector, la empresa ha crecido notablemente.

La expansión de Kraken más allá de las fronteras

Kraken no es solo una herramienta para Octopus; empresas como E.ON, EDF y Good Energy en el Reino Unido ya la están utilizando. Además, su alcance global se extiende a proveedores en Japón y Australia, como Tokyo Gas y Origin Energy.

Futuro en el horizonte: ¿Salida a bolsa?

Jackson ha compartido en el programa Today de la BBC que una posible salida a bolsa para Kraken no está del todo descartada. Mencionó que la Bolsa de Valores de Londres es una de las principales candidatas para este evento, lo que podría representar otra gran etapa en el crecimiento de la empresa. “Existe una clara posibilidad de que Kraken se cotice en el mercado en el mediano plazo. Personalmente, espero que sea en Londres”, afirmó.

Jackson enfatizó: “Kraken tiene una base de inversores global, y es un negocio internacional. Por esto, las bolsas de valores deben demostrar por qué son las más adecuadas para empresas de este calibre.”