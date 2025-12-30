Seguro Social: Cambios Clave para Beneficiarios en Enero de 2026

El Seguro Social en EE.UU. experimentará importantes modificaciones en 2026, afectando a millones de jubilados y beneficiarios. Es fundamental estar al tanto de cómo estos ajustes influirán en tus beneficios económicos.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que, debido a nuevas políticas y la inflación, los pagos de jubilación y otros beneficios sufrirán cambios significativos a partir de este año. Los afectados deben prepararse para cómo estas modificaciones impactarán sus ingresos mensuales.

Aumento de Pagos y Ajustes por Inflación

En octubre de 2025, la SSA reveló que los pagos a pensionados y beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) aumentarán un 2.8% desde enero de 2026. Esto representa un incremento de aproximadamente 56 dólares mensuales.

Notificaciones a Beneficiarios

Desde el inicio de diciembre de 2025, la SSA ha comenzado a notificar a los beneficiarios sobre los nuevos montos de sus pagos a través de correo postal.

Innovaciones Fiscales para Jubilados

Adicionalmente, la AARP ha detallado que a partir de 2026, se implementará una nueva exonera fiscal que beneficiará a las personas de 65 años o más, permitiendo reducir hasta 6,000 dólares de sus ingresos imponibles. Esto podría llevar a una notable disminución o a la eliminación de impuestos sobre los ingresos del Seguro Social.

¿A quién aplica esta nueva medida?

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben tener 65 años al final de 2025 y sus ingresos deben estar por debajo de ciertos límites: 75,000 dólares para individuos y 150,000 para parejas. Quienes ganen más también podrán beneficiarse de deducciones parciales.

Requisitos para Solicitar Jubilación

De acuerdo con The Motley Fool, los beneficiarios deben asegurarse de haber acumulado al menos 40 créditos de Seguro Social para poder solicitar sus beneficios en el futuro. Cada crédito se obtiene con 1,890 dólares en ingresos en 2026, lo que significa que será necesario contar con 7,560 dólares para obtener los cuatro créditos máximos al año.

Aumento del Beneficio Máximo

El beneficio mensual máximo para quienes se jubilan al alcanzar la edad plena se incrementará de 4,018 a 4,152 dólares en 2026. Este monto varía según los ingresos que un trabajador haya percibido a lo largo de su vida laboral.

Trabajar Mientras se Reciben Beneficios

No existe una prohibición para trabajar mientras se perciben beneficios del Seguro Social. Sin embargo, los trabajadores que no hayan alcanzado la edad plena de jubilación podrían enfrentar reducciones en sus beneficios si sus ingresos superan ciertos umbrales.

Umbrales de Ingresos en 2025

En 2025, se descontará 1 dólar de los beneficios por cada 2 dólares ganados más allá de 23,400 dólares. Para quienes alcancen la FRA, la reducción será de 1 dólar por cada 3 dólares que superen 62,160 dólares. Este ajuste permitirá ganar más el próximo año sin perder beneficios, aunque quienes ganen considerablemente podrían ver afectadas sus compensaciones.