Mercado cierra 2025 con una caída del 72%

La caída en las cifras de 2025 revela un panorama desolador para los NFT: menos compradores y proyectos más enfocados en su utilidad real marcan un cambio significativo en el ciclo del mercado.

El mercado de NFT cerró 2025 a la baja, con cifras que reflejan un contundente retroceso. La actividad, marcada por una disminución en la cantidad de transacciones y una notable caída de precios, ya no encuentra el impulso del pasado.

En diciembre, el mercado alcanzó una valoración de u$s2.500 millones, lo que representa un retroceso del 72% respecto a los u$s9.200 millones de enero. Las ventas semanales se estancaron por debajo de los u$s70 millones, lo que refuerza la tendencia a la baja.

¿Fin de la euforia especulativa?

Este fenómeno es percibido no solo como una corrección, sino como un cambio de era. La especulación que caracterizó el auge de 2021 y 2022 parece haber quedado en el pasado.

Nuevos intereses en el mercado

En este nuevo contexto, los coleccionistas que buscan inversiones a largo plazo empiezan a resaltar. Proyectos que ofrecen utilidad real, como arte auténtico y membresías de valor, aún logran captar la atención de algunos inversores.

Por otro lado, iniciativas que prometían beneficios rápidos se encuentran en el olvido, con numerosos listados sin compradores en el mercado secundario. Este escenario genera una falta de liquidez que afecta a las plataformas de compraventa, cuyo tráfico ha disminuido considerablemente.

Reinvención para 2026

La marcada caída en la participación del mercado se traduce en menos operaciones y una reducción en la confianza de los inversores. Ante esta situación, muchos esperan para retomar su inversión en un entorno tan inestable.

La crisis impacta en toda la cadena de valor, afectando a artistas digitales, desarrolladores y comunidades que acostumbraban a obtener ingresos mediante NFTs, ahora enfrentan grandes desafíos.

De cara a 2026, el sector tendrá la responsabilidad de reinventarse. La clave estará en demostrar que los NFT pueden ofrecer beneficios más allá de la simple especulación, integrándose como herramientas útiles en ámbitos como el arte, la música y los videojuegos, para superar la volatilidad actual.