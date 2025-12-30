Comparativa: El plan económico de Milei vs. Martínez de Hoz y las ‘cuatro M’

Título: Polémica en "QR!": El Debate sobre el Legado Económico de las "Cuatro M"

Bajada: Análisis acalorado sobre las políticas de Javier Milei vinculan su gestión con las de históricos ministros como Martínez de Hoz, Menem y Macri. ¿Qué futuro espera la economía argentina?

Este lunes por la noche, el programa “QR!” de Bravo TV se centró en una polémica discusión sobre la situación económica actual, articulada a través de la noción de las “cuatro M”. Este concepto une la trayectoria de José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei, generando un debate sobre el futuro del país.

La Comparativa de Pichetto: Un Regreso a los ’70

Durante el programa, el conductor Pablo Caruso citó al diputado Miguel Ángel Pichetto, quien comparó el plan económico de Milei con el modelo de Martínez de Hoz implementado en la última dictadura militar. Pichetto argumentó que la estrategia actual revive y profundiza el enfoque histórico de un dólar bajo, salarios comprimidos y reducción del Estado, algo que falló en los años setenta.

Consecuencias de un Enfoque Estrangulador

Caruso explicó que el plan original de Martínez de Hoz buscaba disminuir los salarios tanto en el ámbito privado como en el público, al tiempo que promovía despidos en el sector estatal, además de mantener un tipo de cambio competitivo. Este modelo, según Caruso, fue desventajoso para la producción, la industria, el turismo y el empleo, sin beneficios claros para ningún sector. A pesar de las sucesivas medidas de ajuste, la inflación persistió durante esa época histórica.

Una Nueva Visión de Heller

El panelista Carlos Heller empleó el concepto de las “cuatro M” para ilustrar que, más allá de las diferencias en retórica, la discusión económica actual gira en torno a dos modelos opuestos. Según Heller, el gobierno actual se manifiesta de manera más explícita en su intención de reducir drásticamente el rol del Estado, a diferencia de intentos previos que perseguían objetivos similares con diferentes niveles de moderación.

El Impacto en los Trabajadores

Heller también subrayó el deterioro del salario real desde la llegada de Milei al poder. Indicó que no se han firmado convenios colectivos que superen la inflación, implicando así una merma en los ingresos de los trabajadores formales. Además, lanzó críticas a las optimistas visiones sobre los ingresos del sector informal, argumentando que se basan en encuestas sin datos concretos.

Los Riesgos de un Mercado Laboral Precarizado

Advirtió sobre las futuras consecuencias de un mercado laboral cada vez más precario, especialmente en relación al sistema previsional. Heller sugirió que el aumento de la informalidad podría conducir a crisis en el financiamiento jubilatorio, lo que podría complicar aún más la situación económica en el mediano y largo plazo.

Una Economía en Tiempos Difíciles

La falta de salarios estables y empleo adecuado podría reducir la base de consumidores, afectando todo el sistema económico. Heller concluyó afirmando que el modelo actual podría agravar el empobrecimiento de la clase media, bajo la premisa de una estabilidad macroeconómica que, irónicamente, puede coexistir con altos índices de pobreza.

LB