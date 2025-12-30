Abogado Tributarista: El Nuevo Régimen de Ganancias es un ‘Blanqueo al Futuro’

La reciente Ley de Presunción de Inocencia Fiscal ha suscitado preocupaciones en el ámbito tributario. Juan Manuel Álvarez Echague, reconocido abogado especializado en derecho fiscal, señala que esta legislación podría llevar a muchos a alejarse de las normativas impositivas.

La Ley de Presunción de Inocencia Fiscal: ¿Un riesgo para la legalidad?

Álvarez Echague sostiene que esta nueva ley fomenta una cultura de evasión, sugiriendo que los ciudadanos podrían sentirse incentivados a operar fuera del marco legal. Tal manifestación de desconfianza podría debilitar el sistema tributario argentino.

Las consecuencias del nuevo régimen

La ley, en lugar de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, podría interpretarse como una «invitación» a eludir las responsabilidades tributarias. Esto plantea serias inquietudes sobre la eficacia del sistema impositivo y la equidad en la carga fiscal que soportan los contribuyentes.

Expertos en derecho fiscal se pronuncian

Voces autorizadas en el ámbito fiscal coinciden en que, lejos de contribuir a un clima de confianza, la ley podría acentuar la desconfianza hacia las instituciones. Álvarez Echague insta a una reflexión profunda sobre las implicancias de esta normativa para el futuro del sistema tributario en el país.

Un debate necesario

La comunidad legal y fiscal se encuentra dividida. Mientras algunos argumentan que el nuevo régimen puede ofrecer ventajas en ciertos contextos, otros, como el abogado mencionado, advierten que es un blanqueo hacia el futuro que podría tener efectos nocivos a largo plazo.