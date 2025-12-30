Milagro Sala, internada de urgencia en La Plata por descompensación

La reconocida dirigente social Milagro Sala ha sido internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, bajo rigurosa supervisión médica debido a una descompensación de salud ligada a sus problemas circulatorios crónicos.

La situación de salud de Sala, confirmada por su médico Jorge Rachid, llevó a su rápida hospitalización para estabilizar un cuadro complejo que requiere atención multidisciplinaria constante.

Un traslado complicado

El ingreso de urgencia al hospital generó una compleja situación administrativa con la Justicia. La falta de notificación previa sobre su traslado provocó que el sistema de tobillera electrónica alertara sobre su salida del perímetro permitido. Esto obligó a enviar una comitiva de funcionarios y médicos desde Jujuy hasta Buenos Aires para verificar su estado.

Cambio de residencia

Sala vive en la capital bonaerense desde 2023, cuando se autorizó su traslado para recibir tratamientos que no estaban disponibles en su provincia natal. Su nueva residencia se localiza cerca del Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque”, donde se monitorea su condición de trombosis, diagnosticada en 2022 y que causa edemas y obstrucciones venosas recurrentes.

Desafíos habitacionales

Paralelamente a la preocupación médica, Sala enfrenta problemas de inestabilidad habitacional. Sus abogados informaron que el contrato de alquiler de su vivienda en Villa Elvira finalizó, y el propietario ha solicitado la devolución. Esto la ha forzado a realizar una mudanza en medio de trámites judiciales, complicando aún más su situación.

Monitoreo constante de su salud

El estado de salud de la dirigente es la prioridad actual. El médico Rachid ha asegurado que el «cuadro preventivo» será supervisado de cerca, manteniendo a Sala hospitalizada el tiempo que sus especialistas consideren necesario. A la par, su situación legal se encuentra en revisión debido a los recientes acontecimientos.

Contexto judicial detrás del tratamiento

A fines de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de 15 años de prisión unificada contra Sala, vinculada a casos de asociación ilícita y fraude a la administración pública entre 2009 y 2014. A pesar de cumpliendo su condena en prisión domiciliaria debido a su salud, su situación se complica por la auditoría de Justicia ante las situaciones recientes.

Defensa y argumentos

Los abogados de Sala han argumentado que el cambio de domicilio y la hospitalización son decisiones motivadas por necesidades urgentes. Enfatizan que la «inestabilidad habitacional grave» y su salud demandaron respuestas inmediatas para proteger su integridad. Desde agosto, la dirigente ha superado los 3.500 días encarcelada.