Foreign Office advierte sobre riesgos de una acción militar británica para derrocar a Robert Mugabe

Recientes documentos del Archivo Nacional del Reino Unido revelan cómo el gobierno de Tony Blair contempló diversas estrategias frente a la resistencia del ex presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en un contexto de creciente caos y violencia en el país.

La Dificultad de Derrocar a un Dictador

En 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico desaconsejó cualquier intervención militar para derrocar a Mugabe, calificándola como una «opción poco seria». Las políticas discutidas en aquel momento reflejan la frustración del gobierno británico ante un dictador de 80 años que se aferraba al poder.

Las Opciones que se Consideraron

Frente a la creciente influencia del partido Zanu-PF de Mugabe, el gobierno británico demandó en julio de 2004 un análisis de posibles acciones. Los documentos explican cómo los oficiales concluyeron que la estrategia de aislamiento no estaba dando resultados y no lograba el consenso internacional necesario para fomentar un cambio.

Alternativas en Debate

Las opciones consideradas incluían un intento de «eliminar a Mugabe por la fuerza», aplicar sanciones más severas, como el congelamiento de activos, o restablecer el diálogo con el régimen, según lo sugerido por el entonces embajador en Zimbabwe, Brian Donnelly.

Rechazo de la Intervención Militar

El informe del FCO descartó la intervención militar, advirtiendo sobre las posibles consecuencias devastadoras de tal acción y la falta de apoyo internacional. Se argumentó que cualquier intento de cambio a través de la fuerza sería ineficaz, citando experiencias anteriores en Afganistán, Irak y Yugoslavia.

La Estrategia de Recompensar el Diálogo

Laurie Lee, asesor de política exterior de Blair, sugirió que Zimbabwe podría convertirse en un obstáculo durante la presidencia británica del G8 en 2005, que buscaba centrarse en África. Tras descartar la opción militar, se propuso «jugar a largo plazo» y re-engancharnos con Mugabe.

Construyendo una Nueva Estrategia

Blair apoyó la idea de exponer las corrupción y mentiras del gobierno de Mugabe mientras se preparaban para la elección, estableciendo así un enfoque más estratégico hacia el proceso político en Zimbabwe. Donnelly abogó por la re-engagement crítica, aunque comprendía la reticencia de Blair a involucrarse con un líder tan controvertido.

El Destino de Mugabe

Robert Mugabe finalmente fue derrocado en 2017 a la edad de 93 años. En años posteriores, Mugabe afirmó que Blair había intentado presionarlo para una coalición militar contra él, una acusación que Blair ha negado rotundamente.