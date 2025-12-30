Presidente de Huracán suspendido por un año

El triunfo de Huracán en la Categoría A se tiñó de polémica después de un escenario de violencia que dejó secuelas inesperadas. La consagración fue ensombrecida por incidentes graves tras el partido frente a Petroquímica.

Celebración Transformada en Caos

Huracán se coronó campeón al vencer 2-0 a Petroquímica en la final, pero los festejos se convirtieron en una pesadilla. Durante la celebración, los seguidores del «Globo» protagonizaron ataques, no solo a los rivales, sino también a sus propios jugadores.

Sanciones Severas del Tribunal de Disciplina

Ante este panorama, el Tribunal de Disciplina de la Liga de Fútbol impuso sanciones significativas. Rubén Crespo, presidente del club, recibió una inhabilitación de un año, lo que le impide ingresar a estadios o a la sede de la liga por el mismo período. Esta decisión se fundamenta en su comportamiento agresivo y en ofensas dirigidas a la policía presente durante el operativo de seguridad.

Castigo Institucional para Huracán

Además de las sanciones individuales, el club Huracán deberá afrontar una multa equivalente a 100 entradas y no podrá usar su estadio durante las primeras cuatro fechas del siguiente torneo local.

Consecuencias para Petroquímica

El episodio no dejó a Petroquímica exento de repercusiones. Jugadores como Julián Bahamonde y Jorge Lasso también fueron sancionados con una fecha de suspensión, ampliando así las consecuencias del conflicto en la cancha.

Imágenes del Encuentro