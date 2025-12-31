Javier Faroni recupera su libertad para viajar al extranjero

La Justicia federal ha decidido eliminar la restricción de salida que recaía sobre el empresario Javier Faroni, un anuncio que ha generado un gran interés en el ámbito legal y mediático.

El magistrado provisional a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora tomó esta decisión este martes. Sin embargo, aún no se han brindado detalles sobre los motivos que justifican esta medida.

Este desenlace se da luego de un incidente en el aeropuerto Jorge Newbery, donde Faroni intentó embarcar en un vuelo privado con destino a Uruguay para reunirse con su esposa, Erica Gabriela Gillette, y su familia. En ese momento, autoridades de Migraciones le informaron sobre la existencia de una orden judicial que requería su retención y la incautación de su teléfono celular. Posteriormente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una requisitoria sin hallazgos significativos, y la Justicia ordenó revisar las grabaciones de seguridad del aeropuerto para investigar si el empresario había desechado su dispositivo antes del control. Esta orden había sido emitida por el juez federal Luis Armella, a raíz de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Noticia en desarrollo.