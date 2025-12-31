Una escuela pública transforma su historia de violencia y drogas en un modelo de excelencia

La Escuela que Transformó su Destino: Un Ejemplo de Esperanza en Brasil

La Escuela Estatal Parque dos Sonhos, situada en Cubatão, ha cambiado radicalmente su historia de violencia y abandono, convirtiéndose en un modelo educativo reconocido a nivel mundial.

Un nuevo comienzo para la educación En 2016, Régis Marques recibió una llamada inesperada, invitándolo a dirigir una escuela con una reputación sombría. A su llegada, encontró un lugar marcado por la delincuencia y la desconfianza, conocido coloquialmente como «Parque de las pesadillas». Sin embargo, se propuso no dejarse vencer por estos desafíos.

Desafiando la Adversidad

Hoy, casi una década después, la escuela ha recibido un prestigioso reconocimiento internacional por sus esfuerzos en la mejora del entorno educativo. El 15 de noviembre, Régis fue a Abu Dabi para recibir el Premio a la Mejor Escuela del Mundo 2025 en la categoría «Superando la adversidad».

Un Barrio Resiliente

La escuela se ubica en Jardim Real, un barrio creado para reasentar a familias desplazadas. Cuando abrió en 2014, su entorno carecía de infraestructuras adecuadas, lo que atrajo comportamientos indeseables a sus alrededores. Régis relata que, a menudo, encontraba desechos asociados a consumo de drogas.

Con solo 116 estudiantes al inicio y una reputación negativa, su desafío era monumental. Sin embargo, la determinación del director lo llevó a establecer una meta ambiciosa: convertir la escuela en un modelo de excelencia en el estado de São Paulo.

Un Meticuloso Proceso de Renovación

Maria de Lourdes, una profesora con 32 años de experiencia, recuerda la incredulidad inicial del equipo docente ante la propuesta de Régis. Sin embargo, él comenzó a rescatar el espacio físico de la escuela con apoyo de la comunidad y donaciones, llevando a cabo reformas en los muros, pisos y mobiliario.

Para generar cercanía con los padres, implementaron cursos preparatorios y abrieron la escuela durante los fines de semana. La participación de los padres se incrementó rápidamente, resaltando la conexión comunitaria vital para la institución.

Un Currículo Innovador

La escuela no solo se enfocó en lo académico, sino que amplió su oferta educativa a actividades extracurriculares únicas, como cocina y deportes no convencionales. Esta diversidad ha transformado la relación de los alumnos con la educación, haciéndola más atractiva y relevante.

Ester Silva, una estudiante de 12 años que ha formado parte de esta transformación, expresa su disfrute por las clases de teatro y la diversidad de actividades, siendo un claro ejemplo del éxito del nuevo enfoque pedagógico.

Inspiración en Modelos Exitosos

El director implementó un proyecto inspirado en un modelo cubano, titulado «La escuela va a tu casa», que busca conectar con las familias de aquellos alumnos con problemas de asistencia. Este esfuerzo demuestra un compromiso profundo para comprender las realidades que enfrentan sus estudiantes.

El Reconocimiento Internacional

A finales de 2025, la escuela fue anunciada como ganadora en su categoría del renombrado premio, generando celebraciones entre los estudiantes y reafirmando que sus esfuerzos no solo sirvieron para mejorar los números académicos, sino que se convirtieron en un refugio de seguridad y bienestar social.

Aunque el camino sigue presentando retos, la comunidad escolar mira hacia el futuro con esperanza y optimismo. La Escuela Estatal Parque dos Sonhos ha demostrado que, con esfuerzo y compromiso, es posible transformar un destino adverso en una historia de éxito.