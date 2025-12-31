Frente al calor extremo, la Ciudad intensifica operativos de prevención

La Ciudad de Buenos Aires ha implementado un completo operativo para afrontar la intensa ola de calor que afecta a la región y al país. Este plan se activó tras la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos.

Se han habilitado más de 250 refugios climáticos en toda la ciudad, ofreciendo a los vecinos un espacio acondicionado para refrescarse y descansar durante el agobiante calor. Estas instalaciones son parte de un esfuerzo coordinado para mitigar los riesgos asociados con las altas temperaturas.

Refugios Climáticos: Alivio Ante el Calor Extremo

Con el aumento de refugios a 250, desde un total de 82, el Gobierno de la Ciudad garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a un espacio cercano que les brinde protección. Estos refugios están distribuidos estratégicamente por todo el territorio, asegurando que cada vecino tenga alguno a poca distancia de su hogar.

Los ciudadanos pueden consultar, a través de Boti, el WhatsApp oficial de la Ciudad, para encontrar el refugio más cercano. Este servicio está diseñado para facilitar el acceso de todos a estos espacios seguros.

Tipología de Refugios y Servicios Ofrecidos

Los refugios varían entre edificios públicos, bibliotecas y espacios al aire libre, como el Jardín Botánico y diversos parques. Estos últimos son ideales, ya que ofrecen sombra y vegetación abundante.

Medidas Adicionales y Asistencia

Ante la posibilidad de cortes de energía, se han activado guardias preventivas en puntos clave de la ciudad. Esto incluye el uso de generadores para proporcionar asistencia rápida, especialmente a personas vulnerables como los electrodependientes.

Asistencia Médica y Seguridad

Los refugios también cuentan con personal capacitado para brindar hidratación y descanso. En caso de necesitar atención médica, los ciudadanos son dirigidos hacia los centros de salud, o pueden contactar al SAME al número 107 para recibir ayuda inmediata.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó la importancia de estas medidas, enfatizando que la Ciudad está mejor preparada que nunca para afrontar fenómenos climáticos extremos. Durante una conferencia de prensa, estuvo acompañado por importantes autoridades del Gobierno y del SAME, quienes aseguran un monitoreo constante de la situación.