Fernando Savore: «Las mejores ventas ocurren en los últimos días»

Las festividades navideñas de este año arrojaron resultados dispares en el comercio minorista. Según Fernando Savore, portavoz de los almaceneros, la introducción de una canasta básica navideña ayudó a mantener la demanda, aunque el consumo general fue moderado.

“Hemos diseñado una canasta con cinco productos emblemáticos: pan dulce, cidra, turrón, budín y garrapiñada, todo pensado para alegrar las mesas argentinas”, señaló Savore. Este combo, que tuvo un precio de 5.000 pesos en 2024, alcanzó los 7.000 en 2025 y ha sido bien recibido en todas las regiones del país. “Su venta creció desde Tierra del Fuego hasta Formosa”, destacó.

Consumo Cauteloso y Ventas Especulativas

A pesar de este ligero auge en ventas, Savore advirtió que la reactivación fue breve y tardía. “El entusiasmo por las compras navideñas solía iniciar a principios de diciembre; actualmente, la actividad se concentra en los últimos días antes de la fiesta”, explicó. Relativizó el impacto del aumento al señalar: “Aunque las ventas pueden duplicarse o triplicarse, las festividades no resultan económicamente favorables”. El descenso en el gasto se hace evidente después del 25 de diciembre: “El 26 la gente tiende a no gastar”, añadió.

Con respecto al gasto promedio, Savore comentó que, si bien en el almacén suele estar alrededor de los 15.000 pesos, en temporada navideña puede escalar a 25.000 o 30.000 pesos. En cuanto al medio aguinaldo, no siempre se traduce en un mayor consumo: “Algunos lo destinan a cubrir deudas; por ende, no queda dinero libre para gastar”, manifestó.

Stock, Estabilidad de Precios y Promociones

En términos de provisiones, Savore aclaró: “A través de la inflación, los comerciantes tienden a acumular stock para enfrentar un incremento de precios”. Sin embargo, este año, dada la mayor estabilidad de precios, la situación ha cambiado. “Las mercancías se mantienen en niveles estables, por lo que no es necesario acumular tanto stock”, aseguró. Esta nueva dinámica ha permitido implementar promociones diarias y ofertas de mayoristas.

La estrategia se centra en rotar productos y atraer clientes con precios accesibles. “Diariamente trabajamos con cuatro o cinco ofertas a precios muy competitivos, llevándolos a la góndola para facilitar ventas rápidas”, explicó. Esta táctica refleja el estado del sector: “Hay un alivio temporal, pero el consumo sigue siendo cauteloso”.