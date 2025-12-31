El titular de la UIF viaja a EE.UU. para obtener información sobre el caso

Paul Starc se Reúne con Autoridades Financieras en EE. UU. para Investigar Corrupción en la AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, emprenderá un crucial viaje a Washington y Miami en 2026 para abordar el caso de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Starc, quien desde principios de 2023 lidera la UIF, se reunirá con funcionarios del FinCEN, la autoridad antidrogas de Estados Unidos, y posteriormente con el fiscal de Miami. El objetivo es obtener información valiosa sobre los movimientos financieros relacionados con la AFA, que ha movilizado más de 260 millones de dólares en la banca estadounidense.

Detalles del Viaje de Starc

Este encuentro se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Los intercambios de inteligencia financiera se realizan a través de la Red Egmont, garantizando un canal seguro que respeta las normativas del GAFI.

Los Impactantes Hallazgos sobre la AFA

Se ha identificado que la AFA ha acumulado una considerable suma por diversos conceptos, incluyendo auspicios publicitarios y derechos de transmisión de partidos. Sin embargo, solo una fracción de esos fondos se destina a actividades oficiales.

Transacciones Sospechosas

De los más de 260 millones de dólares, se detectó que al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a empresas en Florida sin actividad económica registrada. Además, otros 109,9 millones fueron canalizados a un agente de valores en Uruguay, utilizando una entidad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.

El Rol de TourProdEnter LLC

El núcleo de esta operación gira en torno a TourProdEnter LLC, una firma establecida en 2021 como el agente comercial exclusivo de la AFA para el mercado internacional. Esta empresa es administrada por Erica Gillette, vinculada al productor teatral Javier Faroni y con conexiones políticas significativas del entorno de Alberto Fernández.

Conexiones Políticas y Empresariales