El número de validadores crece al doble de su salida

El ecosistema de Ethereum está experimentando una transformación emocionante. Por primera vez en seis meses, la cantidad de Ether que entra en staking supera significativamente a la que se retira, lo que genera expectativas de un posible rally en los precios.

Desde la red de Ethereum, se observa un cambio notable en el comportamiento de los validadores: la cola de solicitudes para el staking ha crecido considerablemente, superando la de quienes desean retirar sus activos.

Según datos de Validator Queue, actualmente hay aproximadamente 745,619 Ether en fila para ser depositados, lo que implica un tiempo de espera de cerca de 13 días. En contraste, la cola para el retiro tiene 360,518 ETH esperando, con un plazo estimado de ocho días.

El cambio se hizo evidente el pasado sábado, cuando ambas colas rondaban los 460,000 ETH. Desde entonces, la entrada de nuevos fondos ha aumentado de manera acelerada, mientras que la salida ha comenzado a disminuir, con analistas sugiriendo que podría llegar a ser mínima.

Abdul, líder de DeFi en la blockchain Monad, comentó en redes sociales que una situación similar ocurrida en junio llevó a que el valor de Ether «duplicara su precio poco después», y vaticinó que «2026 será un año espectacular».

En esa ocasión, el valor de Ethereum superó los u$s2,800 y alcanzó un máximo histórico de u$s4,946 en agosto.

¿Qué Implica Este Cambio para Ethereum?

Ethereum opera bajo un sistema de prueba de participación en el cual los validadores bloquean sus activos para garantizar la seguridad de la red. Cuando ocurre el unstaking, este hecho se interpreta generalmente como una señal de venta, mientras que el staking refleja una confianza en mantener esos fondos a largo plazo.

Un Termómetro del Mercado

Abdul destacó que el unstaking sirve como un indicador anticipado de los movimientos del valor de Ether, y que la cola de salida refleja esa presión desde julio.

El experto explicó que la cola de salida actúa como un termómetro de los flujos de suministro hacia el mercado a través del unstaking. Desde julio, esta situación ha estado bajo una presión constante de venta.

«Aproximadamente el 5% del suministro de Ether ha cambiado de manos durante este tiempo, lo que explica el proceso de unstaking que se realizó en Kiln en septiembre, donde el 70% de este ETH no puesto en staking fue absorbido por Bitmine, que ahora posee el 3.4% del suministro total”, analizó.

En septiembre, Kiln llevó a cabo una «salida ordenada» de sus validadores como medida preventiva tras un ataque a SwissBorg.

«Si la cola de salida sigue a este ritmo, podría llegar a cero para el 3 de enero. Después de eso, espero que la presión de venta sobre el ETH se reduzca”, concluyó Abdul.