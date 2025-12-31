Trelew lanza inscripción online para el primer Curso de Manipulación de Alimentos 2026

La Municipalidad de Trelew abre las inscripciones para su primer Curso de Manipulación de Alimentos del 2026, con un enfoque en la seguridad alimentaria y buenas prácticas. ¡No te lo pierdas!

Detalles del Curso

Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 5 de enero desde las 8:00 AM, a través de la página oficial del municipio. Esta capacitación se llevará a cabo el 7 y 8 de enero, de 14:00 a 18:00, en el Planetario de Trelew.

Requisitos y Cupos Limitados

Es importante destacar que los participants deben tener domicilio en Trelew. El curso tiene cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse lo antes posible para asegurar un lugar.

Objetivo de la Capacitación

Este curso tiene un enfoque nacional y está diseñado para proporcionar herramientas esenciales en la manipulación, conservación y transporte de alimentos. Su objetivo es prevenir Enfermedades de Transmisión Alimentaria y garantizar que los productos sean seguros para el consumo.

Cambio de Libreta Sanitaria a Carnet Sanitario

La Municipalidad también recuerda que, según la Ordenanza 13.914/25, la Libreta Sanitaria ha sido reemplazada por el Carnet Sanitario para quienes estén involucrados en la manipulación de alimentos. Las libretas renovadas durante el 2025 seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento, por lo que no es necesario realizar el cambio inmediato.

Más Información

Para consultar más detalles sobre requisitos y documentación necesaria, los interesados pueden visitar el sitio web oficial o comunicarse a través de los canales de atención municipal disponibles.