Israel Anuncia Detención de Operaciones de Algunas Organizaciones de Ayuda en Gaza a Partir de 2026

Más de dos docenas de organizaciones humanitarias enfrentan la suspensión de sus operaciones en Gaza debido a las nuevas regulaciones israelíes que exigen mayor control sobre el personal y financiamiento.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel anunció que alrededor de 25 organizaciones no gubernamentales (ONG) no recibirán la renovación de permisos a partir del 1 de enero. Este cambio se refiere a aquellos grupos que no han cumplido con estrictas normativas para compartir información sobre personal y operaciones.

Impacto en Organizaciones Clave

Entre las organizaciones afectadas se encuentra Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha sido acusada de no aclarar el rol de algunos de sus miembros en Gaza. Además, el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International y otras importantes entidades también han perdido sus permisos, según la lista oficial.

Servicios Humanitarios en Riesgo

Estas organizaciones desempeñan un papel crucial al ofrecer servicios esenciales como distribución de alimentos, atención médica y apoyo educativo. Sin embargo, la situación en Gaza es crítica, con más de 2 millones de habitantes que dependen de la ayuda humanitaria y que ven comprometida su asistencia debido a estas decisiones.

Nuevas Regulaciones Implicadas

Las nuevas directrices incluyen la obligación de presentar un listado del personal, incluyendo a palestinos que trabajan en Gaza. Muchas ONG se han mostrado reticentes a compartir dicha información por temor a represalias y por consideraciones de protección de datos en Europa.

Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados, destacó la grave situación de seguridad que enfrentan los trabajadores humanitarios en la región, lo que complica aún más la entrega de ayuda.

Las Consecuencias de la Decisión

En consecuencia, las oficinas de estas organizaciones en Israel y Jerusalén Este se verán obligadas a cerrar, impidiendo el envío de personal internacional y ayuda a Gaza. Low menciona que, a pesar del cese al fuego, las necesidades son enormes y la carga recae en el ya agotado personal local.

Aclaraciones de Israel

El ministro Amichai Chikli dejó claro que la asistencia humanitaria es bienvenida, pero no la explotación de los marcos humanitarios por parte de militantes. Según el organismo de defensa encargado de supervisar la ayuda a Gaza, COGAT, las ONG que no renovaron sus permisos aportan menos del 1% de la ayuda total en la región.

Este no es el primer intento de Israel de regular la actividad de grupos humanitarios. Anteriormente, se han emitido acusaciones sobre la infiltración de Hamas en la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los palestinos.

Preocupaciones sobre la Confidencialidad de los Datos

Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, indicó que las ONG están preocupadas por la falta de claridad sobre el uso de los datos recopilados, lo que podría tener implicaciones para la seguridad de sus trabajadores. A pesar de las objeciones y propuestas de alternativas, Israel se ha mostrado inflexible en su enfoque.