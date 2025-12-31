Camionero vandaliza el Parque Nacional Nahuel Huapi, se arrepiente tras ser expuesto

Un acto de vandalismo en un espacio natural argentino ha desatado la indignación colectiva. Un camionero dañó una piedra protegida en el Parque Nacional Nahuel Huapi, lo que llevó a la comunidad y a las autoridades a reaccionar de inmediato.

Este viernes, un camionero fue sorprendido vandalizando una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi, un área protegida que resguarda la biodiversidad de la región. La noticia ha provocado un fuerte rechazo entre los vecinos y los guardaparques, quienes calificaron el acto como un ultraje al patrimonio natural.

Detenido por un Testigo

Un testigo que pasaba por la zona grabó el momento en que el hombre utilizaba un aerosol para escribir “Ana” y “Gustavo” en la piedra, ubicada en el Valle Encantado. En las imágenes, se escucha al testigo cuestionando su actuar, a lo que el camionero responde con desafiante indiferencia.

Indignación en Redes Sociales

El video se volvió viral rápidamente, provocando una ola de comentarios críticos en las plataformas sociales. El hombre es visto defendiendo su accionar con comentarios como: «¿Te molesta a vos?», intentando justificar su vandalismo al señalar que había «dibujos por todos lados». Esta actuación no dejó a nadie indiferente.

Acciones de las Autoridades

Gracias a la difusión del video, las autoridades ambientales pudieron localizar la piedra dañada y evaluar el impacto en el ecosistema. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi tomó acciones inmediatas y presentó una denuncia formal contra el camionero.

La Administración de Parques Nacionales emitió un comunicado explicando los eventos: “Tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una roca dentro de un área protegida gracias a un video compartido por un vecino”.

Reacción de la Empresa Transportista

El Coordinador de Conservación del parque se comunicó con la empresa de transporte asociada al vehículo del joven. La compañía se deslindó de la conducta del camionero, repudió el acto y expresó su deseo de que se impongan las sanciones correspondientes.

Disculpas en Redes