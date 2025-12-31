Riesgo País: Cotización actual del 30 de diciembre de 2025

La jornada del 30 de diciembre de 2025 marcó un leve descenso en el Riesgo País de Argentina, que se situó en 571 puntos básicos, generando expectativas positivas para el cierre del ejercicio financiero del país.

El Riesgo País de Argentina finalizó el 30 de diciembre de 2025 en 571 puntos básicos, con una ligera alteración respecto al día previo. Según informes de Rava Bursátil, el índice llegó a un mínimo intradiario de 570 unidades, reflejando un optimismo moderado entre los inversores a medida que se cierra el año.

El Riesgo País en la Cotización Actual

Durante esta jornada, el Riesgo País comenzó en 572 puntos básicos y se estabilizó en 571 hacia el cierre. Los registros de Rava Bursátil indicaron que el máximo del día fue 572, mientras que el mínimo alcanzó 570 puntos.

Un Análisis del Comportamiento del Riesgo País en la Última Semana

En los últimos días de diciembre, el indicador, elaborado por JP Morgan, mostró una tendencia a consolidarse por debajo de la barrera de los 600 puntos. El 24 de diciembre, el índice se ubicó en 575 unidades y mantuvo esta cifra durante el feriado navideño. Sin embargo, el 26 de diciembre, el riesgo país subió levemente a 580 puntos, impulsado por una toma de ganancias tras las recientes alzas de los bonos soberanos.

A medida que avanzaba la semana, el 29 de diciembre, el índice descendió nuevamente a 571 puntos básicos gracias a una ligera mejora del 0,2% en los bonos en dólares, tanto Globales como Bonares. Este comportamiento es particularmente significativo en un año marcado por la volatilidad, especialmente durante el periodo electoral.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave elaborado por el banco JP Morgan que mide la diferencia en las tasas de interés que enfrentan los bonos de países emergentes comparados con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta diferencia se expresa en puntos básicos y es fundamental para determinar el costo para un país al acceder a financiamiento en los mercados internacionales.

En términos prácticos, un aumento en el Riesgo País indica una percepción mayor de riesgo de incumplimiento o default, mientras que una disminución sugiere una mejora en las condiciones económicas y fiscales del país. El actual nivel de 571 puntos representa un interés significativamente menor en comparación con los meses anteriores, permitiendo a Argentina acceder a financiamiento de una manera más ventajosa.