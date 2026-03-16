Javier Milei Anuncia una Décisión Clave Tras su Gira por España

La lucha contra la inflación se intensifica en Argentina, mientras expertos advierten que la situación es más complicada de lo que parece. ¿Qué decisiones tomará el nuevo gobierno frente a este reto?

Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, entregó un diagnóstico preocupante: la disminución de la inflación será un verdadero reto en el contexto actual. Su análisis revela que las empresas tienden a ajustar precios en base a una referencia de inflación más amplia, más que a la cotización del dólar.

Un panorama desalentador

Las empresas revisan sus listas de precios mensualmente, y ante una demanda débil, recurren a promociones para estimular las ventas. Esta dinámica, con un difícil control por parte del gobierno, complica aún más las previsiones de inflación, que se prevé seguirán elevadas.

El papel de Javier Milei

Javier Milei, de regreso de una intensa semana en España, se enfrenta ahora a decisiones cruciales que podrían definir su administración. Los informes iniciales indican datos de inflación preocupantes para febrero, mientras que algunos economistas advierten que la esperanza de una inflación de «cero coma» para agosto podría ser una ilusión.

Alertas de expertos

El economista Pablo Gerchunoff expresó en la red social X su visión: «La inflación actual es producto de una inercia y ciclos económicos que no se pueden revertir fácilmente». También tocó el impacto de variables externas como la guerra, que podrían influir en los incrementos de precios.

Expectativas sobre la inflación

Las consultoras proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo podría superar el 3%, impulsado por el aumento de alimentos y el efecto de la crisis internacional en el costo de combustibles.

Posturas encontradas entre Milei y Caputo

El Ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una postura optimista, sugiriendo que la inflación convergerá a niveles internacionales, aunque relativizó la premisa de Milei de una inflación mensual de «cero». La clave será cómo Milei manejará su política económica en los próximos días.

Criterios sobre la economía y el consumo

En sus encuentros en Nueva York, Milei enfatiza la importancia de no permitir que la llegada de dólares dispare la inflación. Este enfoque recibe críticas de la comunidad económica y financiera, que se muestra preocupada por una inflación superior al 3% y el impacto en el consumo.

¿Bajarán las tasas de interés?

En medio de una actividad económica débil, el gobierno evalúa la posibilidad de reducir las tasas de interés para reactivar el crecimiento. Aunque no se anuncien medidas concretas, se contempla implementar estrategias que ayuden a las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas más afectadas por la competencia externa.

El camino por delante es complejo. A medida que los acontecimientos se desarrollan, la capacidad del gobierno para fomentar la estabilidad económica será esencial para enfrentar los desafíos presentes en el horizonte.