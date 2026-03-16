Clima para este lunes 16 de marzo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

La ciudad de Comodoro Rivadavia se prepara para un lunes ideal, con temperaturas agradables y sin amenaza de lluvias, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Este lunes 16 de marzo, los habitantes de Comodoro Rivadavia podrán disfrutar de un día tranquilo y soleado, según lo indican los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 21°C, garantizando un clima moderado.

Mañana y Mediodía: Temperaturas Suaves y Vientos Moderados

Durante la mañana, la humedad se mantendrá en un 42%. Los vientos del noroeste, con una velocidad aproximada de 26 kilómetros por hora, aportarán frescura al ambiente. A medida que avanza la mañana, la humedad descenderá a un 40%, y los vientos cambiarán de dirección hacia el norte, manteniendo una intensidad de 24 kilómetros por hora. El cielo despejado asegura que no habrá precipitaciones durante este periodo.

Tarde y Noche: Calor Moderado y Aumento de Vientos

En la tarde, la temperatura alcanzará los 21°C, proporcionando un ambiente agradable. Los vientos del norte aumentarán ligeramente su velocidad, llegando hasta los 32 kilómetros por hora, mientras que el clima se mantendrá estable en la costa. Al caer la noche, se pronostican vientos del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 37 kilómetros por hora.

Con un pronóstico de 0% de probabilidades de lluvia, los vecinos de Comodoro Rivadavia pueden estar tranquilos, preparándose para un comienzo de semana sin complicaciones climáticas y con muchas oportunidades para disfrutar del aire libre.