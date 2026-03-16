Hombres Españoles Brillan en los Oscar: Javier Bardem, Oliver Laxe, Manu Ríos y Arón Piper

La 98ª edición de los Premios Oscar ha sido el escenario perfecto para que figuras internacionales y sorpresas de España brillen en una gala llena de glamour y emoción.

Un Encuentro Estelar en Los Ángeles

La alfombra roja de los Oscars 2026 ha reunido a grandes íconos del cine, desde las leyendas de Hollywood como Nicole Kidman y Timothée Chalamet, hasta los talentosos actores españoles Arón Piper y Manu Ríos, quienes han llegado para captar todas las miradas.

Brillo y Estilo: Arón Piper

Arón Piper se ha presentado con un esmoquin clásico pero moderno. Su atuendo, que combina una chaqueta blanca con un pantalón negro de corte acampanado, ha resaltado su estilo único. Complementado con una pajarita y un elegante broche en forma de flor, ha sabido captar la atención sin perder la esencia del evento.

Arón Piper en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Manu Ríos: Un Enfoque Relajado

El actor Manu Ríos ha decidido dar un giro audaz al estilo tradicional, prescindiendo de la chaqueta y optando por una camisa de rayas en tonos grises y blancos. Combinada con pantalones negros y una corbata de inspiración setentera, ha logrado un look fresco y contemporáneo.

Manu Ríos en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Oliver Laxe y su Influencia en el Cine

El director Oliver Laxe, con su película Sirât, ha sido otro de los españoles destacados. Aunque no logró ganar, su presencia y nominaciones a mejor película internacional y mejor sonido fueron un punto alto de la noche.

Oliver Laxe en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Javier Bardem: Compromiso y Elegancia

El reconocido actor Javier Bardem también estuvo presente, llevando un esmoquin negro con un parche que decía “No a la guerra”, mostrando su compromiso social en un evento de gran envergadura. Bardem, referente del cine español, sigue marcando pauta en el escenario internacional.