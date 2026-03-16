Crisis en Australia: Gasolineras agotan su combustible por pánico de compra

Las estaciones de servicio en Australia enfrentan graves dificultades debido a la escasez de combustible, impulsada por una ola de compras excesivas y el aumento de precios desencadenado por el conflicto en Medio Oriente.

La situación se ha vuelto crítica con decenas de estaciones sin combustible, mientras que los distribuidores luchan por satisfacer la demanda de los consumidores, que están stockeando en medio del pánico.

Estaciones Afectadas y Reacciones del Gobierno

En Nueva Gales del Sur, 32 de las 3,000 estaciones de servicio han reportado falta de al menos un tipo de combustible. El primer ministro, Chris Minns, asegura que hay suficiente combustible, pero la distribución a regiones alejadas ha sido un desafío monumental.

Pedido de Intervención por Parte de los Agricultores

Brett Hosking, presidente de la Federación de Agricultores de Victoria, ha señalado que localidades completas, como Wedderburn y Bonnie Doon, se han quedado sin combustible, aumentando la urgencia de una respuesta eficaz por parte del gobierno.

Medidas del Gobierno Federal

El gobierno federal ha tomado decisiones drásticas, permitiendo a las empresas de combustible vender gasolina de menor calidad y liberando una parte de su reserva obligatoria, priorizando a las regiones afectadas. Sin embargo, se ha descartado la posibilidad de racionar el combustible.

Desafíos en el Suministro de Combustible

En Australia Occidental, las estaciones de servicio en Manjimup también se han quedado sin gasolina debido a la alta demanda. La situación se complica aún más con los proveedores que priorizan a los clientes habituales, dejando a muchas estaciones independientes en apuros.

Aumento de Precios en las Principales Ciudades

Los precios de la gasolina se mantienen en niveles casi récord en ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane. La NRMA advierte que este aumento significativo es resultado del comportamiento de varias estaciones al elevar sus precios anticipadamente por la crisis.

Impacto en la Comunidad y el Bienestar

Los hogares de bajos ingresos son los más afectados, ya que destinan aproximadamente el 10% de sus ingresos al combustible. Mientras tanto, la comunidad rural enfrenta serias dificultades, donde la falta de combustible está poniendo en riesgo la producción alimentaria y el bienestar comunitario.

La Necesidad de Intervenciones Efectivas

A medida que la crisis se agudiza, aumenta la presión sobre el gobierno para implementar medidas que garanticen un suministro adecuado. Las conversaciones entre el gobierno de NSW y los proveedores de combustible subrayan la urgencia de actuar para evitar que más localidades sufran por la falta de combustible.

Consecuencias en la Vida Cotidiana

La escasez no solo afecta los desplazamientos, sino que también ha llevado a muchos a cancelar viajes y actividades recreativas, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.