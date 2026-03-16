MPs Warn NHS International Workforce Cut Plans May Be Overambitious

El plan del gobierno británico para reducir la contratación de profesionales de salud internacionales en el NHS ha sido cuestionado por parlamentarios, quienes destacan el papel crucial de los trabajadores extranjeros en el sistema sanitario.

Según un informe reciente, el NHS ha ahorrado más de 14.000 millones de libras gracias a la contratación de médicos, enfermeras y parteras de otros países. Sin embargo, la dependencia del servicio de salud nacional de estos profesionales ha llevado a cuestionar la viabilidad de su plan para disminuir el reclutamiento internacional a un 10% para 2035.

Un Enfoque Controversial

La investigación llevada a cabo por el grupo parlamentario de amigos (APPG) sobre salud global y seguridad, advierte que el aumento de los requisitos locales debe equilibrarse con la responsabilidad ética hacia los países que aportan estos profesionales. Muchos de esos Estados ya enfrentan serias carencias de personal sanitario.

Andrew Mitchell, exministro de desarrollo y presidente de la investigación, expresó: “El NHS no ha operado a ese nivel durante décadas”. En el Reino Unido, un 36% de los médicos y un 24% de las enfermeras han sido formados en otros países.

El Desafío de la Contratación Internacional

A pesar de la disminución en el otorgamiento de visados para trabajadores de la salud en los últimos años, el APPG subraya que el reclutamiento de personal internacional seguirá siendo necesario en el futuro cercano. “Debemos desarrollar nuestra propia fuerza laboral, pero no podemos ignorar que vivimos en un mundo cada vez más interconectado”, afirmó Mitchell.

Impacto Global y Consecuencias Locales

La Organización Mundial de la Salud anticipa una escasez global de 11 millones de trabajadores de la salud para 2030. En la actualidad, casi una cuarta parte de los profesionales de salud del mundo se concentran en solo diez países de altos ingresos. Por ejemplo, el Reino Unido cuenta con 30 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a solo uno en Ghana.

Una Propuesta de Mejora

El APPG sugiere un sistema más equitativo en el que la contratación internacional esté acompañada de una inversión adecuada en el desarrollo de la fuerza laboral en los países asociados. El informe menciona que el modelo basado en la colaboración, en lugar de la «extracción», podría ser un camino viable para alinear las responsabilidades éticas con los intereses nacionales.

Un Cambio Necesario

Recientemente, un artículo reveló la decisión del gobierno británico de eliminar un proyecto de salud clave que apoyaba la formación de personal sanitario en seis países africanos, una medida que ha generado preocupación por el impacto en el desarrollo de estos sistemas de salud.

Declaraciones de Autoridades de Salud

Dr. Beccy Cooper, presidenta del APPG, enfatizó que los trabajadores de salud internacionales son parte integral del NHS. “No podemos permitirnos una planificación de fuerza laboral que debilite tanto al NHS como a los sistemas de salud global”, advirtió.

Un portavoz del Departamento de Salud y Atención Social aseguró que las contrataciones de personal internacional son fundamentales, pero no debe ser en detrimento de los países con sistemas de salud ya estresados, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado entre la contratación internacional y el fortalecimiento de talentos locales.