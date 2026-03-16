Agencia de Colapinto solicita fin de hostilidades en redes sociales

Tras un incidente en el Gran Premio de China, el piloto argentino Franco Colapinto apela a los fanáticos a mantener un ambiente respetuoso y libre de agresiones en redes sociales.

Franco Colapinto, piloto de Alpine, ha solicitado a los aficionados argentinos que se abstengan de atacar al francés Esteban Ocon, tras un toque ocurrido durante la intensa carrera en Shanghái. Este pedido surge después de que Ocon, al intentar sobrepasar a Colapinto, causara un trompo que afectó a ambos competidores.

Un Gran Premio Maratónico para Colapinto

A pesar de los contratiempos, Colapinto logró finalizar en décima posición, sumando su primer punto para la escudería. Sin embargo, el emocionante duelo no estuvo exento de polémica.

Incidente en la Carrera

El problema surgió tras la parada en boxes de Colapinto, quien regresó a la pista con neumáticos medios. En ese momento, Ocon intentó adelantarlo, pero terminó tocando la parte trasera del auto número 43, provocando un trompo que perjudicó a ambos pilotos.

Pido Respeto: El Llamado de Bullet Sports Management

Como respuesta a las reacciones negativas en redes sociales, la agencia Bullet Sports Management emitió un comunicado pidiendo a los hinchas que eviten el odio y las amenazas. “Por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas a Esteban, su familia ni al equipo Haas F1. Esto solo refleja mal sobre el fandom de Franco”, afirmaron.

La Importancia del Respeto en el Deporte

La inquietud por el comportamiento de algunos aficionados se ha vuelto recurrente en el automovilismo, especialmente después de incidentes en pista. Colapinto y su equipo han enfatizado la necesidad de cultivar un ambiente de apoyo y respeto entre los fanáticos.