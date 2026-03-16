Boca Juniors empata con Unión en un partido sin goles

En un partido que dejó más dudas que certezas, Boca Juniors no logró superar a Unión, empatando 1-1 en el Estadio 15 de Abril durante la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se volvió complicado desde el inicio, con pocas oportunidades claras de gol. Unión se adelantó en el marcador con un tanto de Julián Palacios a los 41 minutos del primer tiempo, pero Boca logró igualar gracias a Miguel Merentiel a los 57 minutos. Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 14 puntos; mientras que Unión, dirigido por Leonardo Madelón, ocupa el segundo lugar de la zona A con dos puntos más.

Desarrollo del Partido: Un Juego Sin Sorpresas

Desde el primer minuto, Unión tomó la iniciativa con un tiro de Cristian Tarragona, que fue controlado por el arquero Agustín Marchesín. Boca solo presentó una respuesta a los 19 minutos, pero el remate de Merentiel fue despejado a tiempo por la defensa local.

Oportunidades y El Gol de Unión

A medida que avanzaba el primer tiempo, ambos equipos tuvieron algunas aproximaciones, pero fue Unión quien capitalizó cuando Palacios recibió un centro al segundo palo y disparó al gol, venciendo la reacción de Marchesín. El tanto llegó en un momento crítico, dejándolos en ventaja justo antes de ir al descanso.

La Respuesta de Boca

El segundo tiempo comenzó con Boca intentando igualar. Un remate de Bareiro, angustiosamente detenido por el arquero Mansilla, fue un indicio de la urgencia del «Xeneize». Finalmente, el empate llegó a los 57 minutos, cuando Merentiel aprovechó un rebote después de que el tiro de Bareiro impactara en el travesaño.

Cerca del Gol: Oportunidades Perdidas

Tras el empate, Boca se animó a buscar el segundo tanto, creando situaciones que no lograron concretar. En tanto, Unión también tuvo sus oportunidades, aunque el juego se volvió más físico y disputado en el mediocampo.

Próximos Desafíos

Boca Juniors se prepara para recibir a Instituto el próximo domingo 22 de marzo, mientras que Unión estará de visita ante Defensa y Justicia el sábado 21. Ambos equipos saben que necesitan mejorar su rendimiento para consolidar sus posiciones en el torneo.

Síntesis del Encuentro

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Braian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol en el primer tiempo: 41m. Julián Palacios (U).

Gol en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.