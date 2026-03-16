Busca su Candidato para Competir Contra Javier Milei en 2027

El partido PRO se alista para un encuentro que busca revitalizar su rumbo político a cara al 2027, con Mauricio Macri como orador central. El evento se llevará a cabo este jueves en Parque Norte desde las 10 de la mañana.

Un Encuentro que Promete Resurgir la Estrategia del PRO

El evento, considerado una especie de celebración del regreso de Macri a la primera línea política, reunirá a destacados dirigentes de todo el país. Se espera que legisladores, intendentes y gobernadores asistan en un intento por presentar una imagen de solidez interna y unidad ante los recientes cambios políticos impulsados por la llegada de Javier Milei a la presidencia.

La Necesidad de Reorganización Interna

Con el partido debilitado tras el 2025 electoral, donde se perdieron posiciones clave, el PRO busca retomar el control. La reestructuración del partido se vuelve vital luego de que varios de sus líderes se alinearan con corrientes libertarias, un cambio que incluye figuras como Patricia Bullrich y Diego Valenzuela.

Apuesta por una Coordinación Federal

Durante la cumbre, la presencia de líderes del interior y de la provincia de Buenos Aires será fundamental. Se anticipa que Macri, junto a María Eugenia Vidal y Fernando de Andreis, presente una agenda que potencie la imagen del PRO en estas regiones estratégicas.

Desafíos Logísticos y Políticos

El evento coincide con reuniones en la Cámara de Diputados, lo que generará complicaciones para ciertos parlamentarios del PRO. Algunos podrían verse obligados a dividir su tiempo entre el encuentro político y sus funciones legislativas.

La Visión de un Candidato Propio

Uno de los enfoques destacados será la proyección de un candidato del PRO para la próxima elección presidencial. Macri enfatizará su deseo de volver a encabezar un espacio de centroderecha, presentando nombres de figuras como Vidal, Ignacio Torres y Martín Yeza como posibles representantes.

Colaboraciones y Nuevas Alianzas

La reunión se da momentos después de la reciente aparición de Macri en Expoagro, donde revalidó su compromiso con el partido y se reunió con líderes políticos como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Juntos podrían forjar una alternativa crítica hacia el oficialismo y distanciada del kirchnerismo.

Equilibrando Relaciones con el Gobierno Actual

Macri mantiene un vínculo razonable con la administración de Milei, concordando en ciertas políticas económicas. Sin embargo, también se reconoce que las diferencias en el estilo y la confrontación constante del actual presidente requieren una postura crítica y constructiva por parte del PRO.

Perspectivas para el Futuro

El entorno de Macri mantiene la mirada en el papel que puede jugar la vicepresidenta Victoria Villarruel en el futuro del partido. Con afinidades en temas de seguridad, su relación con Macri se complejiza por las tensiones observadas hacia el oficialismo.