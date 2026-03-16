Una mala decisión que no costó un centavo al Estado

Adorni reconoció su error al permitir que su pareja viajara en el avión oficial, aunque defendió que no generó gastos para el Estado. Su declaración se produjo tras el regreso de su reciente viaje a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a enfrentar el escrutinio público al aclarar su rol en el polémico viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. En una entrevista reciente, Adorni expresó: «Fue una mala decisión, una pésima decisión que no generó un dólar de gasto para el Estado.»

El Contexto del Viaje

Adorni, quien regresó a Argentina en un vuelo comercial luego de la controversia, no se mostró reacio a admitir su error al aceptar la invitación que permitió a su esposa unirse a la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York. En sus palabras, «Por supuesto no advertí el error que iba a cometer al aceptar esa invitación.»

Defendiendo su Posición

A pesar del escándalo, Adorni insistió en que el viaje no constituye un delito, sino un error de juicio. «No hay inconsistencias en mi declaración jurada; este es un ataque dirigido al gobierno.». El jefe de Gabinete también abordó el tema del viaje familiar a Punta del Este, aclarando que los gastos fueron cubiertos por ingresos propios.

Los Detalles del Vuelo Familiar

Al ser consultado sobre el vuelo privado a Punta del Este, donde se mostró en un video abordando el avión con su familia, Adorni expresó que había tomado la decisión de último momento y que este incidente fue utilizado como un golpe político en su contra. «Creo que esto fue contra el Gobierno,» afirmó.

Reflexiones sobre su Futuro Político

Al preguntarle si las recientes controversias afectarían su aspiración a una candidatura para jefe de Gobierno porteño, Adorni reafirmó que no tiene intenciones de postularse y que siempre actuará en base a lo que el presidente requiera de él.

Sobre el Ataque al Gobierno

Adorni calificó las revelaciones recientes y las acusaciones en su contra como un ataque deliberado a su administración, añadiendo que se trata más de una estrategia para desestabilizar al gobierno que de un problema personal. «Esto fue un ataque al gobierno,» concluyó.