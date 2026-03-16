Violeta Kreimer: La argentina que brilló en los Oscar con su cortometraje

La argentina Violeta Kreimer deslumbró en la ceremonia de los Premios Oscar al formar parte del equipo técnico del cortometraje "Deux personnes échangeant de la salive", que se alzó con el prestigioso galardón.

Violeta Kreimer, productora del aclamado corto francés, compartió el escenario con sus colegas Natalie Musteata y Alexandre Singh, quienes lo dirigieron. Este año, el premio se otorgó de manera inusual, ya que el corto empató con el estadounidense «The Singers».

Un Talento Argentino en París

Kreimer, oriunda de Vicente López, decidió hacer un intercambio universitario a París a los 20 años mientras estudiaba Ciencias Políticas. Lo que comenzó como un viaje temporal se transformó en su nueva vida, abrazando el mundo del cine.

Producción de Estrellas

«Deux personnes échangeant de la salive» cuanta con la producción ejecutiva de lumbreras como Isabelle Huppert y Julianne Moore, quienes «amadrinaron» el proyecto tras verlo finalizado, aunque no participaron en el rodaje.

Un Cortometraje Impactante

A diferencia de las producciones de largometraje, donde los productores reciben los premios, en el caso de los cortometrajes, los directores son los que suben al escenario. Natalie Musteata y Alexandre Singh fueron quienes recibieron el Oscar.

Una Historia Distópica y Romántica

«Deux personnes échangeant de la salive», con una duración de 36 minutos, se sitúa en una sociedad distópica donde besar es penado con la muerte, y las expresiones de afecto se resuelven a través de bofetadas. La protagonista, Angine, interpretada por la iraní Zar Amir Ebrahimi, se enamora de una vendedora mientras hace compras compulsivas. Pese a las restricciones, su conexión se vuelve cada vez más profunda.