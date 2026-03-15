‘Amor Animal’: La Serie Argentina que Domina los Estrenos de Streaming Esta Semana

Prepárate para disfrutar de una semana llena de estrenos imperdibles en plataformas de streaming y cable. Desde el 16 de marzo, las producciones más esperadas llegan para cautivar a todos los espectadores.

Lo Nuevo en Prime Video

Estreno el viernes.

La serie argentina, dirigida por Paula Hernández y producida por Sebastián Ortega y Pablo Culell, narra una conmovedora historia de amor entre una artista de trap y un joven que acaba de superar problemas de salud mental. Con un atractivo elenco que incluye a Franco Masini, Tatu Glikman y Valentina Zenere, la primera temporada consta de ocho episodios de aproximadamente 40 minutos.

Nueva Temporada en Netflix

Estreno el miércoles.

Netflix presenta la cuarta temporada de una serie ambientada en Bogotá durante la década de los ’70. La trama se centra en una adolescente que, al ingresar a un colegio exclusivo para chicos, desafía normas y rompe estereotipos. Este emocionante reparto incluye a Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco y Santiago Alarcón.

Short Circuit Experimental Films en Disney+

Estreno el miércoles.

La tercera temporada de cortos animados de Disney llega con una selección de relatos experimentales, mostrando la creatividad de los artistas del Walt Disney Animation Studios. Estas nuevas historias prometen una exploración de diversos estilos visuales y narrativos.

Un Thriller Inesperado en A3Series

Con el inicio el lunes a las 23.

La serie examina hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hijo. Siguiendo la vida de un juez de renombre que se ve atrapado en un dilema moral tras un atropello mortal cometido por su hijo. Este thriller español, producido por Portocabo para Antena 3, es una adaptación de la aclamada serie israelí Kvodo, creada por Ron Ninio y Shlomo Mashiach. Darío Grandinetti protagoniza esta intrigante historia.

El Regreso de Peaky Blinders

Estreno el viernes en Netflix.

Fanáticos de Peaky Blinders, prepárense: vuelve la historia con “El hombre inmortal”, una película dirigida por Tom Harper. Después de los eventos de la serie, Tommy Shelby enfrentará su desafío más peligroso. Cillian Murphy, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck repiten sus icónicos papeles.

Drama en un Hotel Aislado

Estreno el sábado en Lifetime.

Durante una tormenta de nieve, un grupo de viajeros busca refugio en un hotel, donde antiguos secretos emergen. Un crimen brutal desencadena una carrera por descubrir al culpable, protagonizada por Samora Smallwood, Matt Wells y Justin Nurse, bajo la dirección de Alexandre Carrière.

Documental sobre Red Hot Chili Peppers

Estreno el viernes en Netflix.

Este fascinante documental detalla los comienzos de la icónica banda que surgió en 1983 en Los Ángeles, centrándose especialmente en Hillel Slovak, uno de los miembros originales. Recordando su contribución en los álbumes Freaky Styley (1985) y The Uplift Mofo Party Plan (1987), se hace un homenaje a su legado tras su trágica muerte en 1988.