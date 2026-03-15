Todo sobre la Gala de Hoy: Nominados y Alfombra Roja

La Majestuosa Alfombra Roja de los Oscar 2026: Una Pasarela de Glamour en Hollywood

El glamour de los Premios Oscar 2026 comienza en su icónica alfombra roja, un escenario emblemático que es testigo de la llegada de las grandes estrellas del cine.

Este año, la alfombra roja se extiende entre 270 y 275 metros de longitud y 10 metros de ancho en su sección principal, cubriendo más de 5,000 metros cuadrados de pura elegancia. Desde la intersección de Hollywood y Highland hasta el prestigioso Teatro Dolby, este camino es un símbolo de la grandeza de la industria cinematográfica.