Escándalo $LIBRA: Sandra Pettovello niega reunión con Novelli y desafía a Maximiliano Ferraro

Conflicto en redes: Sandra Pettovello responde a acusaciones sobre supuesto encuentro con lobista

El cruce entre la ministra de Capital Humano y el diputado de la Coalición Cívica acelera el debate sobre la transparencia en la gestión pública.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se vio envuelta en una controversia tras las preguntas del diputado nacional Maximiliano Ferraro sobre un posible encuentro entre ella y el lobista Mauricio Novelli, vinculado a la investigación de la fallida criptomoneda $LIBRA.

Una acusación reveladora

Este intercambio surgió el domingo en la red social X, donde Ferraro publicó una captura de una supuesta conversación de WhatsApp, indicando que había consultado a Pettovello sobre un posible contacto con Novelli. Este empresario es señalado como intermediario en el trato entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis.

Interrogantes sobre la gestión pública

Ferraro planteó cuestiones sobre la existencia de un encuentro y solicitó detalles sobre posibles gestiones desde el Ministerio de Capital Humano. “¿Podrá informar si existió alguna contratación, puesto que en el intercambio menciona su empresa relacionada con educación y confirma que grandes fondos extranjeros están dispuestos a ‘invertir altas sumas de dinero en Argentina’?”, cuestionó el legislador en X.

Ferraro inquiere sobre registros de reuniones y posibles contrataciones

Pettovello defiende su integridad

La respuesta de Pettovello llegó rápidamente. A través de sus redes sociales, negó categóricamente haber mantenido algún contacto con Novelli, afirmando: “No recibí a esa persona”. Además, exigió que Ferraro también difundiera su versión de la conversación, en la que reiteró su negativa a haberlo recibido.

Continuación del intercambio

El diálogo no terminó ahí. Ferraro reafirmó que, durante su conversación, Pettovello insistió en que no lo conocía y nunca tuvo un encuentro en el ministerio. No obstante, el diputado destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y solicitó la publicación de los registros de las audiencias del Ministerio de Capital Humano.

Pettovello desmiente las acusaciones y reclama transparencia

Detalles de la investigación sobre $LIBRA

La polémica se intensificó luego de que se hallaran documentos en el celular de Novelli que evidencian un supuesto pacto de 5 millones de dólares relacionado con la criptomoneda $LIBRA. El análisis del dispositivo, realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, reveló información crucial que puede impactar la causa.

Documentos reveladores

Uno de los documentos data del 11 de febrero de 2025 y describe un plan de pagos que incluye un desembolso inicial de 1,5 millones de dólares y un segundo pago condicionado a que Milei designara a Davis como asesor oficial. Además, describe un tercer pago de 2 millones de dólares tras la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

Posibles nexos entre Novelli y Milei en el caso $LIBRA

Asimismo, otro documento, fechado el 16 de febrero, expone una estrategia de comunicación diseñada por Novelli para manejar la crisis surgida tras el colapso de $LIBRA y presenta similitudes con la defensa pública de Milei en entrevistas.

Una discusión que trasciende las redes

El debate se extendió a los comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios instaron a la ministra a confrontar al diputado. Pettovello respondió: “No humillo a nadie, solo digo la verdad. No conozco a esta persona y nunca he sido instruida para recibirla.”