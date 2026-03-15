Premios Oscar 2026: Seguridad canina da bienvenida en la alfombra roja

Esta tarde, el Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario de la 98ª edición de los Premios Oscar, un evento que promete ser inolvidable para los amantes del cine.

La ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre, con celebridades de todo el mundo.

La diversión comenzará a las 4:00 PM (hora local de Los Ángeles), y será la segunda vez que Conan O’Brien será el presentador de esta preciada gala, conocida por sus sorprendentes momentos tanto en el escenario como entre el público.

Los Nombres Más Esperados de la Noche

Entre los nominados se encuentran figuras destacadas del cine como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor. Todos competirán en categorías centrales, haciendo de esta una noche llena de emoción y expectativas.

Cómo Ver la Ceremonia

Los fanáticos del cine en Latinoamérica podrán seguir la gala en vivo a través de HBO Max y TNT, asegurándose así de no perderse ningún detalle de la celebración más importante de la industria cinematográfica.

Esto es solo un anticipo de lo que será una noche mágica. ¡No te la pierdas!