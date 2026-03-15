Brillante hat-trick brasileño impulsa a Barcelona a golear 5-2 a Sevilla, mientras Demichelis celebra su primer triunfo

El FC Barcelona continúa su marcha firme en La Liga tras una impresionante victoria de 5-2 sobre el Sevilla dirigido por Matías Almeyda, destacando el hat-trick del brasileño Raphinha. Este resultado no solo refuerza el liderazgo de los blaugranas en la liga, sino que también es un excelente preludio para su próximo partido en la Champions League.

En un encuentro repleto de emoción, Raphinha destacó al abrir el marcador con dos goles desde el punto penal y luego sellar su triplete tras una jugada colectiva, mientras que Dani Olmo y Joao Cancelo también aportaron para el contundente triunfo del Barcelona. Este resultado permite al equipo recuperar una ventaja de cuatro puntos sobre su inmediato perseguidor, el Real Madrid.

La Gran Actuación de Raphinha

El brasileño Raphinha se encargó de marcar la pauta desde el inicio. Su primer penal fue sutil, al picar el balón al centro del arco, sorprendiendo al arquero Odisseas Vlachodimos. Sus siguientes goles, uno más a los 21 minutos y otro a los 51, demostraron su agilidad y precisión, consolidando su estatus como una de las estrellas del encuentro.

El Sevilla y el Papel de Almeyda

Por otro lado, el Sevilla de Almeyda se mantuvo en la lucha gracias a Oso, quien anotó justo antes del descanso y asistió a Djibril Sow para un gol que decoró el resultado final. A pesar de su desempeño, el Sevilla permanece en la parte baja de la tabla, teniendo que luchar cada partido para evitar el descenso.

El Barcelona y su Pronto Desafío en la Champions

El entrenador Hansi Flick decidió dar descanso a Lamine Yamal mientras prepara a su equipo para enfrentar al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, tras un empate en la ida en Inglaterra. El partido programado para el miércoles será crucial para las aspiraciones europeas del club.

El Regreso de Gavi

Una de las mejores noticias para el Barcelona fue el regreso de Gavi, quien tras seis meses de inactividad debido a una lesión, saltó al campo en el minuto 82. Con emociones a flor de piel, Gavi expresó su alegría por volver a jugar en el Camp Nou y se mostró optimista sobre las próximas semanas.

Martín Demichelis y su Éxito en Mallorca

En otro encuentro de la jornada, Martín Demichelis logró su primera victoria como DT del Mallorca. Con un emocionante 2-1 sobre el Espanyol, el equipo remontó un 0-1 en contra, demostrando un notable espíritu de lucha. Demichelis destacó la importancia de cada partido, especialmente en la búsqueda de la permanencia en la liga.

Con un impulso renovado y la mirada fija en el futuro, tanto el Barcelona como el Mallorca atraviesan momentos clave en sus respectivas campañas. La emoción de La Liga está lejos de terminar, y cada partido promete seguir brindando sorpresas.