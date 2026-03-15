Elecciones Vecinales en Diadema: Nuevas Autoridades al Frente

Este fin de semana, la sede vecinal fue escenario de un significativo cambio de mando, con la reelección de Marta Quiroga de Pardo al liderazgo del barrio en Comodoro Rivadavia. El evento congregó a diversas instituciones que apoyan activamente a la comunidad local.

El acto, celebrado el sábado 14, contó con la presencia de miembros de la comunidad y funcionarios del Municipio. La nueva comisión directiva se compromete a continuar con las gestiones que buscan mejorar la calidad de vida en el kilómetro 26.

Objetivos en el Horizonte

En conversación con Crónica, Quiroga compartió sus metas para esta nueva etapa: «Nuestro propósito es impulsar adelante los proyectos que hemos presentado».

Entre los planes de infraestructura, destaca el proyecto de pavimentación en el sector COVIDIAR dos. Además, la gestión vecinal se enfoca en el entubamiento del arroyo Belgrano y en llevar a cabo reparaciones en el área cercana a la Comisaría, donde se han detectado movimientos de suelo.

Fomento de la Vida Comunitaria

El evento reflejó la diversidad social del barrio, con la participación de varias instituciones que mantienen un vínculo activo con la vecinal. Asistieron representantes de la red comunitaria, la iglesia evangélica, la iglesia Santa Bárbara y el Hospital de Diadema.

También estuvieron presentes dirigentes del Club Argentinos Diadema, miembros del Centro de Jubilados de UOCRA y otros representantes de COVIDIAR, quienes expresaron su compromiso hacia un desarrollo conjunto de la zona norte.

Presentación de la Nueva Comisión Directiva

Junto a Marta Quiroga, la nueva dirección vecinal incluye a Rosa Carolina Ruiz como vicepresidenta, Mirta Pisco como secretaria, Iris Beroiza en el rol de secretaria de actas, Mariela Ramos como tesorera y María Valeria Julio como pro-tesorera.

Los vocales titulares son Doraliza Alicia, Daiana Sabrina y Gladys Nora Talquenca. Por su parte, Constanza Schienfeld, Camila Pardo y Marta Vallejos actuarán como vocales suplentes. La revisión de cuentas será responsabilidad de Noemí Medina, Sonia Mabel Soto y Roberto Vázquez.