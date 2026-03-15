Parte Médico del Día: Lo Último en Salud

Jair Bolsonaro: Mejoría en su estado de salud pero continúa en terapia intensiva

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha experimentado una notable mejoría renal durante su tercer día en terapia intensiva, aunque su estado sigue siendo grave debido a una neumonía que ha requerido un tratamiento antibiótico intensificado.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado de manera urgente el viernes desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital, donde presentó síntomas críticos como fiebre alta y baja saturación de oxígeno.

Estado actual de salud: una evolución estable pero preocupante Según el último parte médico, el expresidente muestra «estabilidad clínica» y ha mejorado en cuanto a su función renal, la cual había sufrido un deterioro el día anterior. A pesar de estas mejoras, los médicos han tenido que aumentar la administración de antibióticos por un aumento en los «marcadores inflamatorios en sangre».

Las complicaciones de un pasado reciente Bolsonaro está enfrentando una neumonía bacteriana bilateral, una complicación que está relacionada con las secuelas de un atentado que sufrió en 2018. Este ataque lo llevó a múltiples intervenciones quirúrgicas, y entre las secuelas, se manifiestan episodios recurrentes de hipo y vómitos.

Controversias y el futuro político de Bolsonaro Desde septiembre, el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intentar aferrarse al poder tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de sus solicitudes de arresto domiciliario por cuestiones de salud, su petición ha sido rechazada por la corte suprema.