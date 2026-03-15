Los bolsos de Mauricio Novelli, en el centro del caso $LIBRA

Escándalo en el Mundo Cripto: Nuevas Revelaciones sobre $LIBRA Afectan a Javier Milei

Un reciente hallazgo en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA ha puesto en jaque al gobierno argentino, revelando un presunto pacto por 5 millones de dólares que involucra al presidente Javier Milei y su círculo cercano.

Un Archivo Revelador Hallado en el iPhone de Novelli

El descubrimiento de un archivo almacenado en el iPhone de Mauricio Novelli ha complicado la causa que rodea a $LIBRA. Se señala que este documento podría probar un acuerdo de 5 millones de dólares relacionado con el respaldo de Milei hacia el criptoactivo.

Novelli: El Conector en la Red

Los especialistas han identificado a Novelli como el «nodo central» que conecta a los promotores de $LIBRA con figuras del entorno presidencial. Durante el lanzamiento del token el 14 de febrero, el trader se encontraba en EE. UU. y se comunicaba intensamente con Milei y su hermana Karina.

Una Cronología Comprometedora

Novelli regresó a Argentina el 16 de febrero, momento en que se desataron aún más las controversias y los rumores en torno al proyecto criptográfico. La comunicación constante entre él y el presidente, junto a registros de llamadas, arrojan dudas sobre la transparencia de este acuerdo.

Lee más sobre las comunicaciones clave en la noche del colapso de $LIBRA.

Apertura de Cajas de Seguridad: Un Detalle Revelador

El libro «Historia de una Trampa», escrito por Juan Alonso, narra la apertura de cajas de seguridad el 4 de febrero de 2025. Tres días después del lanzamiento del criptoactivo, se observa que la madre y la hermana de Novelli vaciaron estas cajas.

Los Detalles de la Visita al Banco

Las cámaras de seguridad del Banco Galicia registraron la entrada de María Alicia Rafaele y su hija María Pía, quienes accedieron a múltiples cajas de seguridad. El informe pericial de la Policía Federal destaca que salieron con bolsos que, aparentemente, estaban llenos.

La cronología expuesta por Alonso revela acciones meticulosas de Novelli y su familia, quienes realizaron movimientos sospechosos en las horas posteriores al lanzamiento de $LIBRA. Esta secuencia de eventos deja entrever la posible intención de ocultar fondos relacionados con la criptomoneda.

La trama se complica a medida que emerge información sobre reuniones clave entre Novelli, Milei y el empresario Hayden Mark Davis. Una serie de encuentros en distintos lugares del país preludiaron esta controversial y polémica historia.