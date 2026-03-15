Tragedia familiar: un matrimonio y su hija pierden la vida

Un trágico accidente en la ruta nacional 127, cerca de Bovril, ha dejado a toda una comunidad conmocionada tras la muerte de un matrimonio y su hija de 15 años. Un planteamiento fatal que pone en evidencia la peligrosidad de las maniobras vehiculares en nuestras vías.

El choque, ocurrido el sábado por la noche, involucró a una familia que viajaba en una Renault Duster, la cual colisionó con el acoplado de un camión cargado de trigo que emergió lentamente desde una planta cerealera.

El Impacto Fatal

Las víctimas son Darío Gustavo Landra, de 57 años, su esposa, Analía Cristina Heit, de 43, y su hija, Agostina Landra Heit, de 15 años, todos oriundos de Bovril. El único sobreviviente es Bautista Landra Heit, de 13 años, quien se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Materno Infantil San Roque, en Paraná.

Reacciones Tras la Tragedia

Jorge Landra, hermano de la víctima, expresó su pesar a través de redes sociales: «La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo, su esposa Analía y mi amada Agostina; Bautista está en estado crítico».

Desarrollo de los Hechos

El accidente ocurrió durante la noche, cuando la falta de visibilidad complicó aún más la situación. El camión, cuyos ocupantes resultaron ilesos, quedó a la espera de las acciones judiciales pertinentes tras ser detenido preventivamente. Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia del conductor dio negativo, lo que abre la puerta a un análisis más profundo sobre lo sucedido.

El Peligro de las Carreteras

Este tipo de incidentes con camiones que se integran a las vías pueden resultar peligrosos, especialmente de noche. Los vehículos de gran tamaño pueden tardar en ganar velocidad, lo que exige que quienes transitan en sentido contrario estén alerta y preparados para frenar de forma abrupta. Esto incrementa el riesgo de impacto, especialmente cuando no hay suficiente visibilidad.

Estadísticas Alarmantes

Según informes de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, el comienzo del año ha sido trágico, con un accidente fatal reportado cada dos días, acumulando 27 fallecimientos en enero y 4 en febrero.

Incidentes Anteriores

Este accidente se suma a una serie de tragedias viales en la región, incluida una colisión reciente en la ruta provincial 85, donde un camión chocó con un vehículo, causando la muerte de su conductor. Las estadísticas sobre accidentes de tráfico en Entre Ríos siguen en aumento, y se insta a las autoridades a tomar medidas preventivas para proteger a los usuarios de la carretera.