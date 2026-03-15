Golazo de Miguel Araujo en el Sporting Cristal vs Sport Boys de Liga 1 2026

En un electrizante partido, Sporting Cristal se impuso ante Sport Boys con un espectacular gol de Miguel Araujo, justo al inicio del segundo tiempo, llevando la emoción al máximo en el Torneo Apertura.

Un Partido Lleno de Oportunidades

El encuentro que tuvo lugar en el Estadio Nacional mostró a Sporting Cristal buscando aprovechar su localía frente a un resistente Sport Boys. Desde el silbato inicial, ambos equipos repartieron oportunidades, pero fue Sporting Cristal el que logró ponerse en ventaja con un gol de Maxloren Castro en la primera parte.

La Jugada Maestra de Araujo

La acción del segundo gol llegó a los 49 minutos. Sporting Cristal empezó armando una jugada desde el fondo, donde el arquero Diego Enríquez comenzó la maniobra. Tras varias combinaciones, Yoshimar Yotún avanzó con el balón, logrando desplazar a su marcador y generando un tiro de esquina.

Un Córner Decisivo

Yotún fue el encargado de ejecutar el córner. La jugada se volvió un juego de ajedrez en el área, donde Luciano Nequecaur despejó el balón, pero este quedó a disposición de Gabriel Santana. Desde allí, se generó un centro que, aunque pasó de largo, fue bien leído por Ávila, quien pivoteó para dejar a Miguel Araujo en una posición inmejorable.

Un Gol de Tres Dedos

Con un magistral disparo de ‘tres dedos’, Araujo logró enviar el balón al arco, que se coló tras un leve roce con el travesaño. Este gol encendió la algarabía entre los aficionados presentes y consolidó la ventaja de su equipo.

Golazo de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Sport Boys – captura: L1 MAX

El partido continúa emocionando con cada jugada. Los hinchas esperan más sorpresas en este emocionante desarrollo.